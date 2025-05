Geraldine Bazán responde sobre su divorcio y los rumores de Julián Gil

Julián Gil, durante un reality show de Canela TV, dio unas declaraciones que hasta el momento siguen generando controversia debido a que hay muchas personas involucradas. Esta vez, los reporteros abordaron a Geraldine Bazán para saber si fue por Marjorie de Sousa que tuvo que divorciarse de Gabriel Soto.

“Yo siempre he hablado con la verdad y la verdad está en mi canal de YouTube desde hace 7 años. Quien tenga dudas, que vaya mi canal de YouTube y ahí están todas las respuestas. Que alguien se involucre en un tema que no es suyo me parece lo más bajo, la verdad”, dijo durante su encuentro con los medios de comunicación.

A la actriz de origen mexicano le consultaron sobre cuál era la mejor forma de monetizar, ya que Geraldine y Gabriel Soto tienen varios años divorciados y consideran que algunos artistas reavivan estos escándalos para obtener protagonismo y, en algunos casos, hasta dinero por sus declaraciones. Por ello, muchos internautas se han ido en contra de Julián por seguir hablando de la venezolana.

“En mi caso, es tener la herramienta porque, a ver, ustedes saben perfectamente que una cosa es lo que nosotros decimos aquí, otra es lo que a la hora de editar ustedes dicen, y otra son los momentitos que entonces yo he adoptado; porque cuando tengo algo que decir fuerte claro, lo hago en mis redes sociales“, dijo sobre lo que comparten los medios de comunicación a sus canales oficiales.

Geraldine también aprovechó para manifestar que Gabriel en ningún momento la defendió por el escándalo en el que le involucraron a ella como la tercera en discordia cuando él finalizó su relación con Martha Julia, ya que ella explicó que cuando ellos terminaron su relación, ni siquiera había conocido al actor.

“Yo siempre les voy a decir la verdad, en serio, aunque, bueno, muchas veces, híjole, La verdad duele, o sea, pero siempre voy a tratar de darle, sí, no, no. O sea, yo no estaba escondiendo nada. Igualmente, si hicieron su chamba, ahí está Google, o sea, pueden buscar fechas y demás. Entonces, hay cosas que dejó pasar, chicos, ustedes lo saben”, dijo Geraldine.

