Mamá de Geraldine Bazán no se retracta de sus opiniones tras distanciamiento

Geraldine Bazán hace algunos días manifestó que la relación con su madre, Rosalba Ortiz, se fracturó hace un buen tiempo. Además, explicó que la situación se registró debido a las constantes declaraciones que su progenitora hizo, ya que no estaba de acuerdo con que revelara detalles de su vida personal con la prensa.

La mexicana mencionó que en diversas ocasiones le pidió a Ortiz que, por respeto a ella, no siguiera hablando; incluso dijo que se le suplicó para que se detuviera, pero no quiso hacerlo y prefirió alejarse de su mamá. Ahora Rosalba habló: “Yo no, yo no la tengo. Ella siempre está en mi radar. No hay ninguna ruptura. De hecho, ya ven que hubo un rumor ahí, que se había muerto, que había tenido un accidente“.

Rosalba en todo momento negó el distanciamiento con su hija, pero sí aprovechó para hacer una referencia religiosa: “Ella me llamó para decirme: ‘Mamá, está saliendo esto. Yo estoy bien. No te preocupes’. Eso es todo. Y mira, mientras que ella no se distancie de Dios, Dios con ella, ¿quién contra él?”, respondió en un video compartido por el programa ‘Despierta América’.

Las declaraciones de Rosalba son las que la han mantenido lejos de su hija Geraldine y aparentemente tampoco tendría derecho a ver a sus nietas por lo que viene ocurriendo desde hace tiempo. Sin embargo, destacó que no lamenta todo lo que dijo frente a los medios de comunicación: “No, yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho. ¿Qué si yo siento feo? No, yo sentía más feo que ella no decía nada, entonces nada más”.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre su madre?

Geraldine Bazán es muy discreta cuando se trata de su vida personal y, aunque les mencionó a los reporteros que no se sentía cómoda dando esas declaraciones, terminó aclarando lo que ocurre con su mamá.

“Sí estamos distanciadas un poco porque creo que en cualquier familia puede suceder que no siempre estás de acuerdo con muchas cosas. Pero yo la amo, la respeto, pero sí hubo un momento en el que elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero parecía que sí”, dijo a la prensa.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán responde sobre su divorcio y los rumores de Julián Gil

· Geraldine Bazán confiesa su tristeza por el distanciamiento con su madre

· Gabriel Soto negó que Geraldine Bazán causara su ruptura con Martha Julia