Puerto Rico: demócratas en el Congreso piden a secretaria del Trabajo de EE.UU. que revierta cierre de centros Job Corps

Nueva York – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, encabeza una carta en la que se le solicita a la secretaria del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL), Lori Chávez-DeRemer, que deje sin efecto la decisión de eliminar gradualmente las operaciones de los centros Job Corp por el impacto educativo y laboral que tendría entre jóvenes de bajos ingresos en Puerto Rico.

Para Velázquez y otros cinco congresistas demócratas, la clausura para finales de este mes o el 30 de junio será devastador en Puerto Rico, donde actualmente unos 700 jóvenes se benefician de sus programas en los municipios de Arecibo y Aguadilla.

Job Corps es un programa gratuito de educación y capacitación profesional que administra el Departamento de Trabajo federal. Beneficia a jóvenes entre 16 a 24 años de bajos ingresos. Los centros ofrecen instrucción académica para que estos completen su educación secundaria, además de formación en diversas áreas profesionales, que van desde salud, construcción, tecnología y artes culinarias, para que se inserten en el mercado laboral.

Aparte de lo anterior, los estudiantes pueden acceder a atención médica y dental; obtener vivienda, comidas y un subsidio para sus necesidades básicas. También pueden participar en proyectos de voluntariado para fortalecer los lazos comunitarios, destaca el comunicado sobre la misiva.

Los legisladores alertaron en el documento que, de no revertirse el cierre, al menos 287 de los beneficiarios en la isla se quedarían sin vivienda y sin recursos esenciales para su desarrollo.

“Terminar el apoyo al programa Puerto Rico Job Corps después de la fecha límite del 30 de junio de 2025 pondría en peligro el bienestar de cientos de estudiantes participantes, dejando al menos a 287 sin vivienda y sin los recursos esenciales para el éxito. También resultaría en la pérdida de aproximadamente 240 empleos e interrumpiría las colaboraciones vitales con proveedores y contratistas locales. Además, probablemente detendría, aproximadamente, $44.8 millones en mejoras de capital en curso en estos centros que continúan reconstruyéndose tras los extensos daños causados por los huracanes Irma y María”, expusieron los demócratas.

Las estadísticas que manejan los legisladores apuntan a que, en 2023, 27,098 adolescentes de entre 16 y 19 años o el18% de todas las personas en ese grupo de edad, no estaban matriculadas en la escuela. Las cifras arrojan, además, que casi la mitad (48%) no participaba en la fuerza laboral, y el 18.4% estaba desempleado, aunque en búsqueda activa de trabajo.

Para ese año, el 33.4% de la población total que vivía por debajo del nivel de pobreza, o 291,109 personas, tenía un diploma de escuela superior.

“Estas cifras demuestran que la labor de los centros de Job Corps de Puerto Rico es una necesidad. Su enfoque holístico permite a los estudiantes no solo obtener su diploma de escuela superior, sino también acceder a un empleo estable que les permita mantenerse a sí mismos y a sus familias. El gobierno federal no puede permitirse el lujo de eliminar programas que ofrecen un sustento a miles de jóvenes de bajos ingresos y de entornos desfavorecidos”, insistieron los congresistas.

El documento destaca que los centros Job Corps han probado ser efectivos en Puerto Rico.

“De julio de 2024 a abril de 2025, los centros de Arecibo y Aguadilla ocuparon el primer y segundo lugar a nivel nacional, respectivamente. Estas clasificaciones reflejan indicadores clave como las tasas de finalización de la Capacitación Técnica Profesional (CTT) y la retención del programa durante más de 90 días”, especifica la misiva.

Como parte de la solicitud, los representantes emplazaron a la secretaria a que para el 23 de junio contesté una serie de preguntas relacionadas con el anunciado cierre de operaciones.

Los funcionarios pidieron a Chávez-DeRemer la data específica que sustentó la decisión de cerrar los espacios.

También preguntaron si la agencia realizó una evaluación del impacto de esta decisión, particularmente en centros como los de Puerto Rico que se encuentran entre los mejores a nivel nacional.

Los suscribientes además solicitaron una respuesta sobre cómo se garantizará que los estudiantes actualmente matriculados no se queden sin alojamiento, alimentación ni acceso a formación y servicios de salud, y qué criterios utilizará el Departamento para determinar si un centro debe permanecer abierto bajo una estructura operativa diferente.

Finalmente, quieren saber si el DOL se comprometerá a pausar la implementación de esta política mientras el Congreso revisa las implicaciones y se consulta a las partes interesadas.

El comunicado añade testimonios de estudiantes en Puerto Rico y graduados de Job Corps, que pidieron permanecer en el anonimato, sobre cómo se han beneficiado de los programas.

“No quiero que Job Corps cierre porque nos brinda oportunidades que las escuelas regulares no nos dan. Podemos completar nuestra educación en menos tiempo y tenemos más oportunidades que las escuelas regulares. Job Corps ha sido la mejor decisión que he tomado”, compartió un estudiante de Arecibo.

Otro participante, pero de Hatillo, manifestó que Job Corps le cambió la vida.

“Como orgulloso graduado de Arecibo Job Corps, puedo decir con seguridad que este programa me cambió la vida. Hubo un tiempo en que las oportunidades parecían inexistentes, pero Job Corps me abrió puertas que jamás imaginé. Su enfoque integral, desde orientación académica hasta habilidades vocacionales y talleres de crecimiento personal, me capacitó para construir una vida verdaderamente productiva y plena. Ahora, tengo el increíble honor de ser instructor vocacional aquí, guiando a nuevos estudiantes a través del mismo programa que una vez despertó mi propia esperanza”, contó.

El pasado 4 de junio, un juez federal de Nueva York extendió el bloqueo temporal al plan del Departamento del Trabajo para cerrar estos centros a nivel nacional.

La acción paralizó la directriz de la agencia de cerrar 99 centros Job Corps en todo el país y evita la remoción de estudiantes o la terminación de contratos.

Aparte de Velázquez, la carta fue firmada por los representantes Emmanuel Cleaver (D-Missouri), Delia Ramirez (D-Illinois), Rashida Tlaib (D-Michigan), Darren Soto (D-Florida), y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández.

