(VIDEO) Abuela de Derek Rosa habla sobre su relación con el menor, acusado de matar a su madre en Florida: “Nadie sabe lo que yo vivo”

Nueva York – El padre y la abuela materna de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a puñaladas a su progenitora en el apartamento que compartían en Florida mientras la víctima dormía, compartieron lo difícil que es vivir con el caso a cuestas.

En una entrevista con Telemundo Noticias reseñada esta semana, Isabel Acosta, declaró que su nieto y Dios son los que le dan fuerza para seguir hacia adelante.

“Mi nieto me da la fuerza. Ese niño me da la fuerza y Dios me transmite eso”, dijo la mujer con las manos temblorosas y llorando.

La abuela agregó que su hija Irina García, que tenía 39 años, se preocupaba mucho por Derek.

Sobre la relación entre el adolescente y su madre, Acosta añadió: “Su hijo era su vida. Ese niño era su vida y él adoraba a su mamá”.

José Rosa, el padre, dijo que al menos puede conversar con Derek brevemente por teléfono.

“Es difícil vivir con eso, pero gracias que tiene la oportunidad de llamarnos. Hablamos por teléfono cuatro minutos. Siempre estoy en oración. Mi familia me apoya”, compartió.

Según el padre, tenía una buena comunicación con su expareja y nunca se faltaron el respeto.

El hombre dijo que le ha dolido parte de la cobertura mediática y discusión pública del caso por la insensibilidad.

“No hay sentimientos involucrados y eso es lo que duele más. La gente no entiende que todos somos seres humanos, tenemos sentimientos también”, expuso.

“Uno piensa que tiene una rutina normal hasta que algo así sucede, pero no es fácil”, reiteró el padre.

“Nadie sabe lo que yo vivo. Quiera Dios que todo esto pase y que yo vuelva a tener a ese niño conmigo”, agregó la abuela.

Los parientes de Derek no respondieron preguntas sobre detalles del caso o las alegaciones en contra del menor que al momento del incidente tenía 13 años.

Rosa fue acusado en octubre del 2023 de asesinato en primer grado por alegadamente matar con un cuchillo de cocina a García en la vivienda familiar en Hialeah.

Cuando se reportaron los hechos, la pareja de García era Frank Ramos, con quien procreó a una niña. El hombre, un camionero, no estaba en la escena ya que se encontraba laborando, de acuerdo con la información que manejan las autoridades.

La noche del ataque, el 12 de octubre, a eso de las 11 p.m., Derek, presuntamente agarró un cuchillo de cocina, ingresó a la habitación de su madre, y, mientras esta dormía, la hirió al menos 40 veces y le cortó el cuello.

La hermanita de Derek, con apenas dos semanas de nacida, se encontraba en una cuna cerca de la cama de su madre. La pequeña no fue herida.

Tras el ataque, el muchacho, alegadamente, llamó a un amigo virtual de videojuegos que no conocía personalmente para contarle lo sucedido. Además, le habría enviado imágenes del cuerpo sin vida de García y una selfie con su mano ensangrentada.

Derek se atribuyó el crimen en al menos dos ocasiones, una de ellas en la llamada que hizo al 911 para alertar a las autoridades. No está claro que llevó al joven a cometer los hechos.

Las expresiones de los parientes de Derek se dan casi dos años después de la tragedia.

En una de las primeras comparecencias públicas del menor para responder a las acusaciones en su contra, a su abuela se le vio llorando desde un banco y lanzándole besos.

El inicio del juicio se ha pospuesto en varias ocasiones, en parte, por alegaciones de la defensa en el sentido de que no han recibido toda la prueba por parte de los fiscales.

Hace menos de una semana, trascendió que el menor no cambiará su declaración de no culpabilidad.

Derek, actualmente con 14 años, permanece recluido en el Centro de Detención Metro West, para adultos.

De acuerdo con un informe de NBC 6, parte de la estrategia de los abogados del menor es crear dudas sobre la culpabilidad de su cliente al traer a colación mensajes que intercambiaron Derek y su padrastro tras el ataque.

Los abogados están presionando para incluir mensajes de Facebook de Ramos como prueba en el caso de asesinato.

El reporte de la televisora señala que las publicaciones podrían contener detalles clave de y deben ser incluidos como parte del proceso de descubrimiento de prueba.

Al momento, los investigadores no han nombrado a ningún otro sospechoso en el caso que no sea Derek.

