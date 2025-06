Bárbara de Regil asegura que J Balvin le coqueteó con mensajes subidos de tono

La actriz Bárbara de Regil volvió a acaparar titulares y esta vez fue debido a que la mexicana soltó una anécdota inesperada y bastante divertida durante su participación en el reality show ‘Secretos de Parejas’ al asegurar que el reguetonero colombiano J Balvin le coqueteó por mensaje directo en Instagram.

De acuerdo con la también influencer, todo comenzó con un video que Bárbara compartió de una premiación en Miami, donde se ve entregándole un reconocimiento al intérprete de Safari. Ella lo etiquetó, sin imaginar que eso iba a abrir la puerta a una conversación más “picante” de lo normal.

“Me contesta por mensaje directo, y ahí tengo los screenshots”, dijo: ‘Vuélvemelo a entregar’, y yo dije: ‘¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?”, relató.

Pero ahí no quedó la cosa. Según Bárbara, pasaron apenas 17 minutos y J Balvin se arrepintió del intento: “Ah, no, olvídalo, eres casada”, escribió el cantante. Y Bárbara, con la misma franqueza que la caracteriza, le respondió directo y sin filtro: “Aunque no estuviera, no eres mi tipo”.

Por si eso no fuera suficiente, Bárbara remató la historia con una frase que hizo estallar de risa a más de uno: “Yo respeto mucho a J Balvin, pero mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”. Una forma tan sutil de decir que no le inspira confianza.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la intérprete de “Rosario Tijeras” aclaró que no tenía intención de guardar esa historia ni mucho menos crear escándalo, pues en el mismo reality incluso habló de un tema mucho más delicado cuando reveló el supuesto acoso que vivió por parte del fallecido productor Memo del Bosque.

“Me aventé a hablar, a decir, sin intención de dañar, ni de difamar, ni nada. Yo digo ‘esto pasó’, y pasó porque así fue. Es bien sabroso decirlo”, explicó sin rodeos.

