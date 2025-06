Cecilia Galliano comparte entre lágrimas la muerte de su madre

Hace una semana, Cecilia Galliano ocupó los principales titulares de la prensa, ya que no asistió al estreno de un nuevo proyecto en el que participó. Algunos compañeros de trabajo mencionaron que le tocó tomar sus maletas e irse a Argentina porque su madre se encontraba en una complicada situación de salud y debía estar con ella para apoyarla.

La actriz, el pasado miércoles, informó que, después de tanto luchar, su madre ha muerto. Ella, en varias ocasiones, dijo que viajaba constantemente por la edad que tenía su progenitora y también por algunos inconvenientes de salud con los que venía lidiando desde hace un buen tiempo, siendo así como demostró que, más allá de su carrera, para ella siempre será primero su familia.

“Hoy va a ser un programa muy difícil… Les quiero contar que hoy va a ser el programa más difícil de mi vida, porque mi mamá hace una semana, o no sé cuántos días son, pero el 4 de junio falleció“, comenzó diciendo en el programa “Mate con Piquete”.

Galliano explicó que es la primera vez que le toca atravesar una situación como esta y que era más complejo de lo que en algún momento pudo pensar: “Yo no sé cómo se maneja esto, nunca tuve una pérdida… Hoy me abro y elijo abrirme con ustedes para que, quien esté pasando este momento, sepa que, si no pueden solos, hay mucha gente que nos puede ayudar“.

Artistas reaccionaron a la muerte de la madre de Cecilia Galliano

La venezolana Marie Claire Harp escribió en la publicación: “Mi Ceci, mucha fuerza, mi reina hermosa, aquí estamos para ti”. A su vez, la actriz Marjorie de Sousa le dijo: “Lo siento mucho. Te abrazo con todo mi corazón”.

El galán de telenovelas mexicanas como David Zepeda fue otro que le dedicó unas palabras: “¡Toda la fe y amor del universo, Ceci querida! ¡Lo siento mucho!”. Aleida Núñez también se pronunció por la lamentable noticia: “Lo siento mucho, abrazo a distancia, Ceci”.

Wendy Guevara fue otra de las personalidades que se pronunció, y esto deja ver que la relación entre ella no está fracturada, hecho que se comenzó a especular desde que la mexicana dio a conocer que ocupará el puesto de Cecilia en “La Casa de los Famosos México”: “Mi @ceci_galliano, te mando un mega abrazo. Y mis condolencias, eres un ser maravilloso”.

