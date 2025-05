Cecilia Galliano revela la razón de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

Cecilia Galliano hace pocos días manifestó que no seguiría participando como conductora de la pregala y postgala de “La Casa de los Famosos México“, que está a punto de iniciar su tercera temporada. Sin embargo, en ese momento que no quiso revelar los detalles sobre lo que podría ser la presunta razón de no continuar trabajando en ese proyecto.

El periodista Ernesto Buitrón, a través de sus redes sociales, compartió la exclusiva donde ella reveló el motivo de su salida. Aunque empezó reafirmando que, en efecto, no podrán disfrutar de su profesionalismo durante esta nueva edición, que iniciará el 27 de julio, y dentro de poco darán a conocer a los nuevos participantes: “Sí, yo en esta tercera temporada no voy a estar ni en la pregala ni, bueno, en ViX, la verdad”, le comentó.

La argentina detalló que se siente conmovida por esta situación, ya que estuvo ahí desde el inicio y para ella es inevitable no sentir nada al saber y que no seguirá llevando esa alegría a los hogares mexicanos.

“Por un lado, sí me da como una nostalgia porque es un programa que empezamos; era la primera vez que ViX hacía un programa en vivo y le fuimos agarrando, o sea, como un bebé, ¿No? Le fuimos dando la vuelta, encontrando el ritmo, encontrando lo que la gente quería ver”, dijo.

La actriz aprovechó para desmentir las noticias que han indicado que su salida se debe a una presunta negociación fallida entre la empresa y ella. Cecilia dejó claro que simplemente no coincidieron muchos factores y, aunque le genere dolor, no estarán juntos como se había visto, pero no tiene nada que ver con el dinero.

“No es que yo no creo que sea difícil de negociar porque, aparte, tampoco era que digas: ‘ay, cómo dijeron, ando pidiendo el doble o una millonada’. No, es mentira, la negociación no, no llegamos a un acuerdo y, bueno, pues ya no vamos a estar. A lo mejor si hubiera escuchado ciertas cosas antes, a lo mejor hubiera entendido otras, pero bueno. Yo creo que lo que es, es, y si esta temporada no tiene que ser, por algo será”, le comentó a Ernesto.

Sigue leyendo:

· Cecilia Galliano confirma su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

· Cecilia Galliano critica a reportera por salir con un camarógrafo casado

· Cecilia Galliano evita hablar de su amistad con Gabriel Soto