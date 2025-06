Cecilia Galliano se aleja del set por situación familiar en Argentina

“El príncipe del Barrio” es una serie en la que participa Cecilia Galliano y, al momento de presentar una conferencia de prensa, ella no estuvo presente, lo que llamó la atención. Por ello, los reporteros le preguntaron a Rosa María Noguerón, productora del proyecto. Sin embargo, no quiso revelar mayores detalles sobre lo que está sucediendo con la actriz.

Galliano tuvo que tomar sus maletas e irse a Argentina para resolver una situación complicada que ha estado atravesando, pero Rosa María considera que solo la actriz tiene derecho a revelarlo: “No me corresponde a mí decirlo. Solo me corresponde decirle a Cecilia, a través de todos sus medios, que estamos aquí para ella, que lo que está viviendo no es nada fácil, pero la amamos”.

La productora solamente manifestó que no se encuentra en México y que su circunstancia es bastante delicada. Sin embargo, la actriz en diversas ocasiones ha dicho que constantemente viaja a su país natal porque su mamá presenta algunas complicaciones de salud: “Está viviendo una situación familiar difícil y se encuentra en Argentina“.

No obstante, la actriz Alma Cero sí mencionó mayor información sobre la situación y aprovechó para decirle que recuerde que está ahí para cualquier cosa en la que crea que puedan prestarle colaboración: “Sabe que está a un mensaje y una llamada de pedir ayuda, y lo que ella necesite, porque es una hermana para nosotros, es una amiga entrañable, una gran compañera, generosa, amorosa y entregada”.

Alma agregó que espera que la situación de Galliano mejore lo antes posible y, al mencionar que es un tema familiar, no dudó en hablar de la madre de Cecilia, ya que para muchos no es un secreto que aparentemente la señora no se encuentra en perfecto estado de salud. Añadió que no pondría en duda apoyarla mientras esté a su alcance.

“Con esa belleza, la humildad que tiene esa mujer, espero que pronto esté bien. Creo que es un tema familiar; me atrevo a decirlo porque ella lo ha dicho, el tema de su mami. Sabe que aquí estamos, a un simple mensaje y una llamada, lo que sea. Aquí nos tiene a toda la familia“, dijo frente a los reporteros.

Sigue leyendo:

· Wendy Guevara asegura que no le quitó el trabajo a Cecilia Galliano

· Cecilia Galliano revela la razón de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

· Cecilia Galliano confirma su salida de ‘La Casa de los Famosos México’