Gabriel Soto habla con sinceridad sobre su rol como papá

Elissa Marie y Alexa Miranda son las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, y a pesar de que ambos actores son muy reconocidos por su amplia trayectoria profesional y por lo que han logrado a través de las telenovelas mexicanas, ellos han trabajado arduamente para no vincularlas en el mundo del entretenimiento. Aunque las polémicas los rodean de forma constante, las redes sociales muestran cosas que, en ocasiones, no son reales.

El galán de telenovelas ofreció una exclusiva en el programa “De Primera Mano” y habló como nunca antes de sus dos grandes amores: “Son niñas muy inteligentes y muy maduras, pero sin perder de vista que soy su papá y que tengo que poner límites. No es la vida que lleva cualquier persona; están expuestas a todo lo que es la crítica pública, pero lo saben llevar muy bien”.

Por más que ambos deseen, a veces suele ser complicado mantenerlas alejadas y que ellas no resulten afectadas. Aunque son muy jóvenes, explicó que han sabido lidiar con lo que implica el reconocimiento de sus padres: “Su mamá se dedica a esto, desde que nacieron saben lo que es (la fama), y hablamos mucho con ellas. La verdad es que son dos niñas muy inteligentes emocionalmente”.

Soto más de una vez ha mencionado lo orgulloso que se siente de cumplir con su rol de padre, y es que, a pesar de las polémicas, no ha permitido que eso lo afecte para mantenerse atento a cualquier paso que den sus pequeñas. Por lo tanto, siempre ha estado presente y con la mayor de las ganas para que no noten la ausencia de no estar con Geraldine.

“Le echo muchas ganas. Uno no nace sabiendo ser papá, no hay una guía o un manual. Simplemente, con amor, con estar presente en la vida de tus hijos, y como Dios me da a entender la paternidad”, explicó.

Además, Gabriel dijo que no todo siempre es maravilloso o positivo, pues en ocasiones hay que cambiar un poco siempre y cuando las cosas no salgan como se debe, pero entiende cuando la situación se le escapa de las manos: “A veces uno se enoja, sube la voz, y a lo mejor no son las formas. Muchas veces he tenido que pedirles perdón, y eso también es parte de enseñarles con el ejemplo”.

