Julián Gil revela su anhelo de paternidad junto a Valeria Marín

Julián Gil protagonizó otro capítulo de “Secretos de Parejas” junto a su esposa Valeria Marín, ya que, en medio de su dolor y lágrimas, le manifestó que quiere tener un hijo con ella. Recordemos que la pareja se casó a finales del año pasado y, hasta el momento, el sentido del humor en cómo manejan su relación pública es lo que los caracteriza.

Gil explicó que Valeria llegó a su vida en uno de los momentos más complejos que han podido existir y que jamás pensó que ella lo podía llegar a querer tanto como lo ha hecho desde entonces. Además, le comentó en el programa que la idea de que se conviertan en padres lo llena de mucha ilusión y considera que una de las mejores formas es que sea un bebé planeado.

“Independientemente de lo que haya vivido, que es algo que tú ya sabes, si quiero que seas la mamá de un hijo mío. Sí quiero que tengamos hijos, cuando tú quieras; me encantaría que lo busquemos juntos, que sea un niño o una niña deseada. Y también te quiero agradecer que me hayas recogido en mi peor momento, cuando pensé que nunca más en mi vida iba a poder amar; me enseñaste que si se puede”, dijo en el espacio de Canela TV.

Sin embargo, estas no son las primeras declaraciones que él ha hecho desde el momento en el que se estrenó este programa el pasado 15 de mayo y que semanalmente pueden disfrutar de un nuevo capítulo. El actor llegó a mencionar que Marjorie de Sousa, durante una discusión que sostuvieron, aparentemente lo habría agredido físicamente.

Gil ofreció una exclusiva a Canela TV y se molestó por las duras críticas que recibió en sus redes sociales. Aseguró que si la situación hubiera sido en la que él golpeó a Marjorie, la posición de la sociedad sería completamente distinta a la que tomaron.

“¿Cómo puede ser que la gente, cuando voy a redes o pongo algún comentario en algún medio, salga criticándome a mí porque yo denuncié una agresión física en 2011? Me critican porque, como hombre, comenté eso; me condenan porque hablé de algo que incluso ya se sabía”, dijo.

