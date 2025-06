Top Chef VIP 4: las pistas que indican que Cristina Porta será una de las participantes 

Falta poco para el estreno del reality show Top Chef VIP, de la cadena Telemundo, y todo parece indicar que Cristina Porta será una de los famosos que se enfrentará a los fogones para demostrar sus dotes culinarios.

En las redes sociales, se han filtrado varias listas de supuestos participantes y todo indica que la periodista española regresa a este formato, en el que fue conocida en los Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica gracias a su juego en La Casa de los Famosos 4.

Los rumores han cobrado más fuerza luego de recientes publicaciones que ha hecho, en donde ha indicado que tiene un tiempo en Colombia, justamente el país en el que se graba el programa.

Hace poco, Cristina Porta comentó en una publicación en Instagram: “¿Cambio de look? Solo por un ratito. 😜 Me han llegado estas extensiones de @extensionmania a Colombia y son exactamente de mi color. Son los mejores. Además, al ser de clip, puedo usarlas tanto con el pelo suelto como en coleta… aunque ya me cuesta verme con el pelo corto. ¿Qué os parece a vosotros?”.

Pero esto no ha sido lo único, ya que también confirmó que pasaría su cumpleaños en el país sudamericano. “El año pasado lo pasé en Puerto Rico, hace 2 en República Dominicana y este en Colombia. Cómo no sentirme privilegiada”, afirmó.

En las redes sociales se han leído muchos mensajes en los que algunos muestran su emoción por ver a la española en este proyecto: “¿Cristina Porta en Top Chef? No me pierdo el programa, me encanta Cristina”, “Qué difícil es ser fan de Cristina Porta, era/es mi favorita y me alegro que esté en Top Chef VIP”.

