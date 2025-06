Cecilia Galliano no se pudo despedir de su mamá tras su muerte

Cecilia Galliano, el pasado miércoles, a través de sus redes sociales, compartió que su madre falleció el pasado 4 de junio. Sin embargo, para algunos no fue una sorpresa, ya que ella tuvo que ausentarse del estreno de uno de sus más recientes proyectos porque, de emergencia, se tuvo que ir a verla. Pero esta vez asistió a la rueda de prensa de “Brujas” para apoyar a su equipo de trabajo.

“Me era muy difícil decidir si venía o no, porque no es un proceso fácil. No es algo que esperábamos, pero, como bien dice mi papá, (está) acompañándome, así que bien y trataré de hacer las sonrisas que más pueda”, dijo frente a la prensa.

La actriz de origen argentino mencionó que tuvo la oportunidad de llegar al velorio de su madre, pero no tuvo el valor de darle un adiós a una persona tan importante en su vida, ya que se encuentra completamente destrozada por lo que ocurrió y porque ella siempre manifestó lo cercanas que fueron, debido a que viajaba frecuentemente a verla para saber cómo estaba.

“Llegué al velorio, pero no me pude despedir. Yo no sé cómo se maneja esto, nunca tuve una pérdida… Hoy me abro y elijo abrirme con ustedes para que, quien esté pasando por este momento, sepa que, si no pueden solos, hay mucha gente que nos puede ayudar”, dijo a los medios que asistieron a la rueda de prensa de la obra teatral que también incluye a la actriz Gaby Spanic y que dentro de poco iniciará una gira en diferentes países.

Galliano explicó que una pieza fundamental en su vida para mantenerse de pie en un momento tan complejo es el apoyo de su papá, quien además la acompañará en su visita a Perú. Además, destacó que su madre amaba ese proyecto y una de las razones por las que no se retira es porque le habría gustado verla actuar en vivo.

“No pensé en retirarme de la obra. Una parte importante es que mi padre va a ir conmigo a la gira de Perú. Yo siempre he sido una chava muy trabajadora. A mi mamá le fascinaba que hiciera “Brujas”. Como me dijo mi papá antes de entrar: ‘hazlo por tu mamá'”, explicó la actriz argentina sobre la causa que la mantiene activa trabajando en una situación tan difícil.

