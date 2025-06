Julián Gil revela que sufrió acoso femenino

Julián Gil, en el programa “Secretos de Parejas”, ha revelado detalles de algunos colegas en el mundo del entretenimiento, así como pormenores de sus relaciones sentimentales. Algunas de ellas han sido con Ximena Duque y también con la venezolana Marjorie de Sousa, a quien acusó de haberlo golpeado durante una discusión. En esta ocasión, habló sobre circunstancias incómodas que le ha tocado vivir con mujeres.

En Canela TV contó que más de una vez se sintió acorralado por personas que obligatoriamente han querido que él les preste atención, y a pesar de que físicamente sean lindas, no le han provocado, por lo que siente que han abusado de él: “Ahora, cuando analizo todo el tema de hoy en día, en su momento también pienso que me han violado”.

“Pero, ¿qué te pueden acosar, güey, si está buena como quiera, que te gusta?“, le respondió Poncho de Nigris. Además, en ese momento también se encontraban Fernando Schoenwald y Bernardo Flores escuchando la experiencia del reconocido galán de telenovelas, quien en varias oportunidades destacó que no era una situación cómoda.

El actor de origen argentino dijo que jamás alzó la voz sobre lo que estaba viviendo, ya que hasta la fecha existen muchos tabúes, especialmente entre los hombres, y alguien de ese sexo no aceptaría públicamente que una mujer abusó sexualmente de él. Es algo con lo que crecen y, aunque dijo que llegó a disfrutarlo, detalló que no pudo negar que también hubo incomodidad de por medio.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos violados, pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso, pero si fui violado’“, explicó en un nuevo episodio de Canela TV.

Gil mencionó que más de una vez les llegó a decir a esas mujeres que no quería tener relaciones íntimas con ellas, pero nunca tomaron en serio su opinión y se volvieron más insistentes para estar con él: “En más de una ocasión he estado en situaciones donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería y que terminé teniendo relaciones sin querer”.

