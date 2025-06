Andrea Meza habla de la polémica que hubo con una de sus candidatas en Miss Universe Latina

Andrea Meza, capitana del equipo Rubí en el Miss Universe Latina, El Reality, publicó un mensaje en su cuenta en Instagram, a propósito de la controversia que tuvo su candidata Andrea Aguilar con Alicia Machado, quien lidera el team Esmeralda en la competencia.

La Miss Universo 2020 dijo que la edición del viernes fue bastante complicada por todas las emociones que enfrentaron.

“Noche intensa en la gala de nominaciones. Ver a mis chicas enfrentar críticas duras no es fácil, pero aquí estamos: con la cabeza en alto, defendiendo con elegancia y corazón”, dijo.

Acerca del incidente que enfrentó su candidata, comentó: “Andrea vivió un momento complicado, pero su fortaleza habla más que mil palabras. Estoy orgullosa de cómo lo manejó, y más segura que nunca de su potencial”.

Luego de esto, comentó: “Equipo Rubí, no bajamos la mirada, subimos el nivel. Si tú también ves la luz que hay en Andrea Aguilar, ya sabes qué hacer. Voten por ella. Let’s show what real queens are made of”.

Varios usuarios hablaron de esta controversia en el reality con mensajes como: “Andrea, confiamos en ti. Me gusta que te manejaste a la altura, tú sigue defendiendo el equipo Rubí, nosotros nos encargamos de los votos”, “Muchas gracias por apoyar y defender a Andrea. Eres una reina educada, inteligente y objetiva”.

Otros escribieron: “Gracias por defender a nuestra Andrea Aguilar, sos una buena capitana”, “¿Por qué comentan que no defendió a la chica de su equipo? Claro que lo hizo sin perder el porte de Reina que tiene… Bella Andrea, máxima”.

El viernes ocurrió una situación bastante tensa en el show, debido a que Andrea Aguilar le comentó al jurado que no estaba de acuerdo con las opiniones que dieron, pues según consideró, las instrucciones no estaban claras.

A Alicia Machado no le gustó su comentario y le dio una respuesta que ha causado revuelo en las redes sociales. “Okey, ¿cuánto tiempo tiene una concursante para discutirle a uno de los jueces? Tú eres una candidata, tú no tienes por qué discutirle la discusión de los jueces”, afirmó.