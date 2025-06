Hailey Bieber aparece sin su anillo de bodas y reaviva rumores de crisis con Justin Bieber

La modelo Hailey Bieber volvió a causar especulación en su matrimonio con el cantante Justin Bieber. La modelo fue vista caminando por las calles de Nueva York y llamó la atención que no usaba su anillo de bodas, aumentando las especulaciones de una crisis matrimonial.

Hailey Bieber disfrutó de un desayuno en el West Village y luego tuvo un encuentro de chicas en Nueva York, y en ambas apariciones , no usó su anillo de diamantes valorado en 500.000 dólares.

Los rumores de una crisis en el matrimonio de Justin y Hailey Bieber han sido intensos desde hace varios meses. Además, se ha relacionado la crisis con el extraño comportamiento que ha tenido Juustin Bieber con sus publicaciones en redes sociales y sus constantes discusiones con paparazzis.

En varias ocasiones la modelo ha dejado de seguir a su esposo en Instagram y ha hecho apariciones en eventos públicos sin la compañía de Justin Bieber.

Aunque durante la celebración del Día de la Madre Justin Bieber honró a su esposa tras el nacimiento del hijo de ambos, Jack Blues, en agosto de 2024. Esto aclaró que la pareja no tiene ninguna crisis en su relación Sin embargo, cuando Hailey apareció en la portada de Vogue, Bieber hizo un comentario en el que intentó felicitar a su esposa por este logro, pero le valió críticas por parte de los usuarios en redes sociales.

“Esto me recuerda a cuando Hailey y yo tuvimos una gran pelea. Le dije a Hails que nunca saldría en la portada de Vogue. ¡Uf, lo sé! Qué cruel. Por alguna razón, como no me sentí respetado, pensé que debía vengarme”, continuó. “Creo que, a medida que maduramos, nos damos cuenta de que no ayudamos en nada vengándonos. Honestamente, solo estamos prolongando lo que realmente queremos: intimidad y conexión”. Terminó la publicación con una disculpa pública: “Así que nena, ya lo sabías, pero perdóname por decirte que no conseguirías una portada de Vogue porque claramente estaba equivocado”.

Muchos criticaron que Justin Bieber haya menospreciado a Hailey durante una pelea y que además mencione esa discusión en un momento importante para la modelo.

