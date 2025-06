‘Estoy sanando’: Leslie Gallardo tras terminar con Emilio Osorio

Leslie Gallardo, creadora mexicana de contenido, habló con la prensa de cómo lleva su separación de Emilio Osorio, que anunció hace unas semanas.

En declaraciones a varios reporteros, publicadas en cuentas de YouTube como la de Edén Dorantes. “Estoy sanando, cerrando ciclos de una manera correcta, de la manera en la que a mí me hace sentir mejor, le deseo todo lo mejor. Estoy consciente de que él ahorita está estrenando rola (canción), que va a estrenar rola también con Paulina”.

La joven explicó que siempre va a querer lo mejor para su ex, por todo el amor que sintió cuando compartieron en su noviazgo. Sin embargo, explicó que en este momento su foco es sentirse bien consigo mismo.

“Los ciclos a veces tienen que terminar para que empiecen ciclos nuevos y ahorita estoy muy enfocada en mi trabajo y en sanar mi corazón”, comentó.

Acerca de la posibilidad de que hubiera un tercero, negó que esa haya sido la razón de la ruptura: “Al final de cuentas, qué te digo, cada quien tendrá que sanar a su manera. No pasó nada, simplemente los tiempos se separaron, las vidas se separan. Creo que lo importante es que a mí no me sirve de nada ponerme a pensar en el por qué pasaron las cosas, sino en lo que viene para mí”.

Afirmó que por ahora no tienen amistad, pues ella todavía siente cosas por él y prefiere cerrar bien el ciclo. “Mi amistad para él va a estar siempre incondicional para él y su familia”, comentó con planes a futuro.

Leslie Gallardo confirmó que la relación con los parientes de Emilio Osorio sigue intacta y más bien busca la manera de que esto no se pierda en el tiempo. “Yo quiero mucho a Niurka, a Romina, Romina es hermana, antes de ser novios Emilio y yo, ella ya era mi amiga”, destacó.

