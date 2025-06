Alicia Machado estalla contra el supuesto favoritismo hacia Andrea Meza

La venezolana Alicia Machado expresó su descontento en redes sociales luego de escuchar la manera en que se refieren a ella algunos de los programas de Telemundo, situación que se ha generado presuntamente por Andrea Meza al ser conductora del canal de televisión. Por ello, mencionó varios espacios de entretenimiento en los que aparentemente tendrían favoritismo por la mexicana en el Miss Universe Latina.

“Hoy vi el programa Hoy Día, voy a poner la queja, pues ya saben cómo son en Telemundo, que cada proyecto es independiente y, aunque uno esté con ellos, no siempre algunos conductores dicen las cosas como son, sino que le ponen, como dicen, más crema a los tacos para crear siempre controversia con Alicia Machado”, comenzó diciendo.

La Miss Universo 1996 aseguró que Meza tiene tanto apoyo en el espacio de entretenimiento del matutino de Telemundo porque ella trabaja allí, un hecho que rechaza contundentemente, ya que los presentadores aparentemente no son neutrales no son neutrales con la competencia. Machado afirmó que eso es motivo suficiente para que todos se expresen negativamente sobre ella.

“Ya me di cuenta de que en el programa ‘Hoy Día’ ya no hay manera porque la capitana ‘Rubí’ es la conductora del programa ‘Hoy Día’ y, por ende, los conductores van a hablar bien de ella y va a decir que tienen favoritismo (en el reality hacia mí) y me van a tirar m***da a mí para variar; los de ‘En Casa con Telemundo’ también ya vi lo mismo, ya vi que me van a tirar mi****a”, añadió.

