En el Alto Manhattan y El Bronx votantes salieron a cuentagotas: “Aquí ya los pobres no pueden vivir”

Al menos en siete centros de Washington Heights y El Bronx hasta las seis de la tarde de este martes de elecciones primarias en la Gran Manzana, la participación fue a cuentagotas, en medio de un día sofocante, por una ola de calor, que el termómetro no había marcado desde 2012.

En ese momento, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York reportaba una participación de 830,875 votantes en los cinco condados, una cifra sin precedentes para unas elecciones primarias. No obstante, en centros como la Escuela Pública 132, Juan Pablo Duarte, ubicada en el Alto Manhattan, portavoces partidistas señalaban una afluencia “floja”, en un área caracterizada históricamente por una alta participación electoral.

“Este calorón obviamente ha desmotivado a muchas personas, especialmente a los adultos mayores a salir. Pero esperamos que más tarde, cuando tengamos más sombra y la gente salga de sus trabajos el asunto se mueva más”, refirió una organizadora de la campaña del candidato Andrew Cuomo, quien invitaba con volantes a los transeúntes a participar en la jornada, en una esquina a metros de este centro electoral.

Luego de meses de ataques entre once candidatos, las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, llegaron a su último capítulo, pero con proyecciones que apunta a un “final de película”.

Hasta la agonía de esta jornada, las encuestas indican que el exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani, son los favoritos para ganar la nominación demócrata.

La dominicana Ella Jimenez apuesta al triunfo de Andrew Cuomo. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

“Maquinarias” que no descansaron

En la ‘Pequeña República Dominicana’ de Manhattan, el ambiente dibujaba una intensa campaña del exgobernador Cuomo, hasta el último segundo, con promotores del voto con mensajes en español, que apalancaban su opción. Una maquinaria que no ostentaban otros candidatos.

“Yo no tengo la mejor duda que el exgobernador ganará cómodo. Es un asunto de experiencia y de seguridad para nosotros. El otro candidato, Zohran Mamdani es un muchacho que me parece también excelente. Hizo una gran campaña. Pero él no tiene la experiencia, la capacidad de gerencia, para gobernar nuestra ciudad en este momento”, comentó la dominicana Ella Jimenez.

De forma opuesta, Miguel Acevedo un joven universitario, también isleño, opinó que “Cuomo hizo más bulla electoral, de forma tradicional, pero Mamdani, por quien acabo de votar en primer lugar de elección, hizo una campaña más audaz, de los nuevos tiempos, en redes, con mucha inteligencia”.

Miguel comentó que mientras Cuomo paga a gente para que reparta papelitos en las esquinas del Alto Manhattan, Mamdani se conectó con otro tipo de estrategia: “Nos dio a todos en la médula de nuestras frustraciones, por vivir en una ciudad en donde no vemos ningún futuro, así te gradúes de la universidad. Y Cuomo, forma parte de los responsables, de esta historia”.

La residente de El Bronx, Dathiny Ayala, no le tuvo miedo al calor: “Aquí debe hacer un cambio, los pobres ya no pueden vivir aquí”. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia).

“Aqui los pobres no pueden vivir”

En centros electorales alrededor del Yankee Stadium, como el edificio de la Corte Civil de El Bronx, sucedía lo mismo. No se registraron filas, tampoco inconvenientes. Pero también se observó en algunos puntos bastante efervescencia, por quienes en esquinas apoyaban la opción de Cuomo.

En ese centro de sufragio, la puertorriqueña Dathiny Ayala, de 60 años, asegura que hizo un esfuerzo por salir y votar, a pesar del ardiente clima.

“Valió la pena dar nuestra opinión. Aquí ya los pobres ya no pueden vivir, los jóvenes no pueden independizarse. Esto ahora es solo para ricos. Yo llegué aquí, cuando tenía 13 años. Y te digo, nunca la ciudad había estado tan inalcanzable”, comentó quien asomó que había votado en primera opción, por el exgobernador Cuomo.

De igual forma, la dominicana Flerida Rosario, acompañada por su hija, acudió al imponente edificio de la corte del condado de la salsa, emocionada porque como contó: “nunca he dejado de participar”.

“Cada vez que hay que votar en un proceso, yo lo hago. Caiga lluvia, nieve o tengamos este calor infernal. Creo que este país y esta ciudad, que nos abrió las puertas, y nos hizo sus ciudadanos, merece que nos tomemos unos minutos. Y yo sé que en mi caso. Yo no me equivoqué por mi candidato”, remató la quisqueyana.

Dado que los neoyorquinos votarán bajo un sistema de preferencia por orden de preferencia, a menos que un candidato reciba más del 50% de los votos de primera opción directamente, el resultado final no se determinará inmediatamente. Es entonces cuando está previsto que se contabilicen las opciones alternativas de los votantes.