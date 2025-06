Estas elecciones primarias municipales de NYC podrían validar el entusiasmo de los dominicanos por el voto

En los centros del voto anticipado para las primarias demócratas de las elecciones municipales de la Ciudad de Nueva York, en la ‘Pequeña República Dominicana’ de Nueva York, que incluye el Distrito Electoral 10 del Concejo Municipal, “sí ha habido mucho movimiento”. Así, en sus palabras, lo describe la activista política dominicana Josefina Morales, quien no solo ya participó en las internas, sino que trabajó toda la semana, como militante de unas de las opciones de la boleta.

“Aquí en el Alto Manhattan, los dominicanos valemos políticamente. Nuestra opinión cuando salimos a votar en masa, puede mover la balanza a favor de un candidato u otro. Yo que he estado cerca viendo este proceso, sí he visto participación”, comentó la migrante quisqueyana al frente de un centro de votación en la Avenida Amsterdam y calle 182 de Manhattan.

Lo que comenta Josefina, no puede validarse con datos certeros todavía, pero si se pone un retrovisor a la participación de las comunidades dominicanas en los procesos electorales, en donde se escogen alcaldes y presidentes, siempre están en el mapa como uno de las más entusiastas en los llamados a sufragar.

Mientras que en las anteriores primarias municipales de 2021 la participación en este proceso no superó el 23% en toda la ciudad, en este distrito electoral alcanzó el 35%, una de las cifras más altas registradas.

Específicamente el Distrito 10, que incluye Washington Heights, Inwood y Marble Hills, viven un total de 115,000 electores, quienes en más de 66%, se identifican predominantemente como hispanos o latinos, según datos del censo de 2023.

De acuerdo con los registros del total de sufragantes de esos vecindarios de Manhattan, el 76% está inscrito en el partido demócrata.

Los votantes anticipados están acudiendo a las urnas con un claro interés en los asuntos municipales, lo que podría tener un impacto significativo en los resultados de las primarias.

“Creo que poco a poco, las comunidades hispanas no solo los dominicanos, están entendiendo que votar por un concejal, es muy pero muy importante. Es el líder electo que está más cerca de ti, que le puedes exigir cosas para tu bloque (cuadra). ¿Cuánto tú puedes hablar con un presidente o un gobernador, para que te resuelva un problema de la comunidad?“, interpreta José Cabello, un comerciante de la Avenida St Nicholas, quien asegura “empuja” a sus familiares, para que salgan a expresarse en las municipales.

Como expone un reporte de la Comisión de la Carta de la Ciudad de Nueva York (NYC Charter Commission), un cuerpo gubernamental que se encarga de revisar la Constitución de la Gran Manzana, la participación electoral, suele ser muy baja en las comunidades minoritarias de la Gran Manzana.

Del total de los diez distritos comunitarios, con los porcentajes de participación más bajos en las pasadas elecciones primarias de 2021, siete están en El Bronx, el resto en Queens y Brooklyn.

“Ahora hay más oportunidades para votar, tienes el voto anticipado, tienes el voto por correo, tienes más fuentes informativas para saber quien corre para cada puesto. Es decir, si no votas, es porque desde mi punto de vista personal, eres bien ignorante y apático. Muchas personas que no tienen papeles quisieran hacerlo, no es posible que un concejal se escoja con poquitos votos”, agregó Cabello.

La dominicana Josefina Morales ya participó en las internas demócratas: “Nuestra opinión tiene peso en esta ciudad”. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

¿Qué se elige?

Desde el pasado sábado se realizan en la Gran Manzana, las elecciones anticipadas para decidir qué candidatos obtendrán la nominación de cada partido, para aparecer en la boleta electoral en las elecciones generales de noviembre. Es necesario ser miembro de un partido político para votar en las primarias.

En estos vecindarios, los electores están escogiendo además de los candidatos a la alcaldía, también el contralor, el Defensor del Pueblo, el presidente del Condado y el fiscal del Distrito de Manhattan.

En el Distrito 10 además los sufragantes tienen la opción de escoger al candidato demócrata a concejal que lo representará en el Concejo Municipal. Esa posición legislativa local la ocupa desde 2022 la concejal de origen dominicano, Carmen de La Rosa, quien apuesta a la reelección en el cargo. Aunque deberá medirse con otra aspirante, la también isleña, Francesca Castellanos.

“Ese escaño en el Concejo Municipal, difícilmente lo podrá ocupar una persona que no sea de origen dominicano. Uno como elector lo que quiere es que lo hagan bien. Y sean honestos. No es un asunto de raza, debemos escoger además talento. Si en el futuro se presenta alguien que no sea dominicano y es bueno, debemos ser racionales y pensar en comunidad”, comentó Xavier Concepción, un docente jubilado isleño, quien en este momento le exige más a los líderes electos que tienen orígenes en su país.

En efecto, desde 1992 ese escaño en el Concejo Municipal, lo ha ocupado de forma continua un quisqueyano, desde que resultó electo Guillermo Linares, seguido por Miguel Martínez quien debió dejar el cargo por un cargo de malversación y luego Ydanis Rodríguez, quien actualmente es el Comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC-DOT).

Los centros electorales de la Gran Manzana estarán abiertos hasta el domingo para el voto anticipado. El martes 24 de junio será el día de las primarias. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Cómo votó el Distrito 10 en 2021?

77% de los votos fueron para el alcalde Eric Adams y el 14% para el republicano Curtis Sliwa quien obtuvo el 14% en las elecciones municipales de noviembre de 2021.

Lo que hay que saber:

La votación anticipada para las primarias municipales serán hasta el domingo 22 de junio.