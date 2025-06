Victoria Ruffo se sincera y revela haber sufrido una infidelidad

En medio de rumores y especulaciones sobre su matrimonio, Victoria Ruffo volvió a dejar claro que sigue siendo una mujer fuerte, directa y con los pies bien puestos sobre la tierra. Y es que en días recientes, la actriz ofreció una entrevista donde desmintió los rumores de crisis con Omar Fayad, su esposo desde hace más de dos décadas, pero también aprovechó para abrir su corazón sobre una herida del pasado que le dejó huella.

Todo comenzó cuando se le cuestionó sobre la distancia con Fayad, quien actualmente reside en Noruega cumpliendo funciones diplomáticas como embajador de México. Victoria, con esa seguridad que la caracteriza, respondió sin titubeos.

“Ahorita él tuvo que irse lejos y yo me quedé trabajando. Pero cuando tenemos nuestros tiempos, o el viene o yo voy. Tampoco tengo por qué informarle cada cuándo. Hay amor, comprensión, espeto y admiración. Habiendo todo eso no hay problema”, dejó claro la famosa “Reina de las Telenovelas”.

Pero lo que realmente sorprendió fue lo que vino después. En un tono más reflexivo y honesto, Victoria compartió un episodio de su vida amorosa que, aunque ya quedó atrás, aún tiene eco en su memoria.

“Sí he pasado por una infidelidad, una bastante importante hace muchos años. Para mí fue muy complicado porque sí me lastimó mucho y efectivamente tuve que ir a terapia. Muchas veces no puedes hacerlo tú sola”, confesó sin rodeos.

Lejos de hacer drama o dar detalles escandalosos, Victoria habló desde un lugar de aprendizaje, recalcando que la lealtad es, para ella, el valor más sagrado en una relación.

Para finalizar, Victoria Ruffo dijo que el año que viene planea regresar a hacer televisión, agregando que ahora su intención es interpretar el papel de alguna villana.

