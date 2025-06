Resultados de las primarias no vislumbrarán todavía quién será el próximo Alcalde de NYC

En el ruedo político de la Gran Manzana, los candidatos que aspiran a alguna posición de elección popular suelen considerar que dentro del proceso electoral para conquistar un cargo, lo más importante es triunfar en las primarias. A menos que algo extraordinario ocurra, la creencia es que quien gana esos comicios suele ganar las elecciones generales de noviembre

Esa ha sido una constante en el panorama político de la Ciudad de Nueva York desde hace varios años. Sin embargo, este 2025 ha estado plagado de eventos extraordinarios y situaciones atípicas, que harán que por primera vez en mucho tiempo, los resultados de las primarias no sean un medidor preciso que anticipe quién se convertirá en el próximo alcalde de la Ciudad para el 2026.

En palabras coloquiales, cualquiera de los candidatos puede ir “pa’l baile”, porque cualquier cosa puede pasar. La suerte no está echada.

Y es que gane quien gane las elecciones primarias del 24 de junio, tras las múltiples rondas de conteos que exige el sistema electoral de Nueva York, antes de declarar a un ganador, debido al voto por orden de preferencia, esta vez ni el más experto de los adivinos neoyorquinos podrá decir en un par de semanas: “Habemus Alcalde”.

Aunque las encuestas de último minuto muestran que la pelea más fuerte por la nominación demócrata se está cerrando cada vez más entre el exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta estatal Zohran Mamdani, no se puede descartar del todo que el contralor Brad Lander diera una sorpresa. Pero más allá de quien salga victorioso de las primarias con el boleto demócrata, esta vez, por lo menos los dos aspirantes que van a la delantera, muy seguramente se verán las caras de nuevo en noviembre.

Anticipando cualquier eventual resultado adverso, en mayo pasado, Cuomo anunció la creación de un partido político nuevo, y reveló que independientemente de si gana o pierde las primarias del martes 24 de junio, estará compitiendo por la Alcaldía en las elecciones generales de noviembre.

Semanas atrás, el actual alcalde demócrata, Eric Adams, tras sondeos que dejaban ver que, de seguir en la contienda primaria, iría directamente a una desolada derrota, también anunció que buscará su reelección en noviembre, como candidato independiente.

El candidato a la Alcaldía de NYC, Andrew Cuomo, en una visita a El Bronx Crédito: Campaña Cuomo | Cortesía

Zohran Mamdani, por su parte, quien continúa ganando apoyos y creciendo como la espuma, con su propuesta progresista de Ciudad, recibió hace poco el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, por lo que expertos no descartan que, de no lograr la nominación demócrata, también pudiera lanzarse a los comicios de noviembre con el aval de ese grupo político. Es decir que esta vez quienes salgan derrotados en las urnas no necesariamente abandonarán la competencia.

¿Quién ganará entonces las primarias? y ¿quién será el próximo alcalde de Nueva York? Esos son los dos grandes interrogantes que rondan la mente de analistas, expertos políticos, estrategas, votantes y la de los propios aspirantes, ya que del comportamiento que tengan los más de 3,081,389 de votantes demócratas registrados como electores activos, dependerá lo que pase en las urnas en junio.

Pero también jugará un rol decisorio la manera cómo se constituya el ruedo político de noviembre, donde entrarán en juego 523,178 votantes republicanos, su candidato Curtis Sliwa, y 1,024,076 de neoyorquinos independientes, el 21% de los votantes, de los que nadie tiene claro en este momento del juego, a quién apoyarán.

Otra de las variantes de la ecuación es la manera en que los candidatos motiven a sus electores a votar, pues de los casi 5 millones de neoyorquinos registrados para sufragar, entre el 75% y 77% no se vinculan al proceso electoral, dejando la elección del Alcalde en manos de una cuarta parte del electorado.

Y aunque votantes como Jaime Martínez, quien le madrugó a las elecciones y acudió a sufragar en la jornada de voto anticipado, califica el panorama político como “un sancocho”, debido a que después del conteo, quien gane no tendrá aseguradas las llaves para comenzar a llevar las riendas de la Gran Manzana desde el 1 de enero sino que deberá competir contra rivales pesados, expertos políticos ven el fenómeno como un triunfo de la democracia.

Así lo asegura Lucía Gómez, quien advierte que no es que el sistema político de la Ciudad de Nueva York haya cambiado sino que son las circunstancias y las situaciones lo que están haciendo que luego de las primarias no se tenga claridad sobre quién será el próximo Alcalde.

Y es que aunque por ser Nueva York una ciudad de amplísima mayoría demócrata (3 de 4 votantes son de ese partido) se estimaba que quien gana las primarias de ese partido se convierte en el mandatario local, la ley electoral advierte que todos los aspirantes a un puesto político que ganen la nominación de su partido deberán participar en las elecciones generales. Solo allí de definirá quien será el Alcalde.

“Lo que estamos viendo esta vez con las primarias es que la gente está entendiendo que el sistema como tal está fallando y al mismo tiempo estamos viendo que nunca se puede hablar verdaderamente de un ganador sin que el votante verdaderamente vote”, asegura la analista.

Zohran Mamdani sigue subiendo en las encuestas para Alcalde de NYC. Foto Cortesía campaña Mamdani Crédito: Campaña Zohran Mamdani | Cortesía

“Y aunque en otras elecciones la gente que apoyaba a un partido y los candidatos al final se volcaban en apoyar unidos al ganador, esta vez las cosas son muy distintas y no podemos hablar de un ganador anticipado porque tenemos a dos candidatos como Eric Adams y Andrew Cuomo que aunque tienen reconocimiento tienen muchas cosas negativas, y la mayoría de la gente quiere tener un alcalde con cosas positivas, una opción diferente”, manifiesta la experta política.

“Lo bueno es que gane quien gane las primarias, en noviembre haya varias opciones y que se desarrolle una contienda más amplia donde el electorado pueda saber más de los candidatos para elegir al que considera la mejor opción y no elegir al menos malo o votar pensando que es mejor diablo conocido que diablo por conocer, es bueno para todos”.

Para Lucía Gómez, en estos comicios el sistema de ubicar a los candidatos por orden de preferencia por primera vez también jugará el rol determinante para el que fue creado a fin de que quien sea elegido para un cargo llegue a la victoria con el apoyo de la mayoría

“No es un sistema nuevo sino que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que estamos utilizando todos los distintos elementos que forman parte del sistema electoral. Nada ha cambiado sino que nunca se habían utilizado todas las opciones, ni nunca habíamos tenido a un alcalde investigando que busque su reelección ni a un exgobernador con reconocimiento, pero lleno de puntos negativos y acusaciones, por lo que quiso retrasar su lanzamiento hasta el final para evitar perder terreno”, agregó la analista.

“Y aunque Cuomo gane o pierda en las primarias, al haberse lanzado para noviembre también, porque quiere ganar como sea, la realidad es que las negativas que tanto él como Adams tienen requieren que haya otros candidatos en las elecciones generales que se quieran postular para ser alternativa. Esto es bueno para Nueva York. Al final serán los votantes los que van a demostrar que tipo de gobernante quieren y el Partido demócrata pensar cómo está respondiéndole a la gente. Cualquier cosa puede pasar”, concluyó la experta.

Al referirse a su participación de noviembre sin importar los resultados de este martes, cuando el exgobernador hizo ese anuncio dijo que su decisión se basaba en impulsar una coalición de apoyo de diferentes sectores y posturas políticas.

“Este noviembre, además de asegurar la nominación demócrata, mi campaña trabajará para construir la mayor coalición posible y asegurar el mayor mandato posible”, dijo Cuomo. “Responderemos a quienes desean apoyar mi candidatura, pero buscan una forma alternativa de hacerlo, creando el “Fight and Deliver” (Partido Lucha y Cumplimiento) para atraer a los demócratas desilusionados, así como a los independientes y republicanos”.

Mamdani, por su parte, ha preferido no hacer ninguna mención todavía sobre el futuro de sus aspiraciones para ser alcalde de no llegar a conquistar la nominación demócrata e insistió en que su norte en este momento es ganar las primarias.

“Nuestro enfoque está en ganar esta campaña. Desde el primer día, hemos puesto a la gente trabajadora en el centro de nuestra plataforma, con el respaldo poderoso de las Congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, el partido de las Familias Trabajadoras (WFP) y los 33,000 voluntarios que han tocado más de 900,000 puertas”, dijo el asambleísta. “Está claro que los neoyorquinos están con nosotros porque quieren una ciudad verdaderamente asequible”.

Y aunque nada está escrito en estas primarias, la más reciente encuesta adelantada por el Instituto Marista para la Opinión Pública confirmó que el exgobernador Cuomo pareciera brillar con más fuerza sobre Mamdani entre los potenciales votantes consultados. El exmandatario cuenta con el apoyo del 38% del electorado mientras que su principal rival tiene el 27%. Al hacer las rondas de eliminación por orden de preferencia, Cuomo aparece ganando la nominación con 55% contra 45% a favor del asambleísta.

Sin embargo, la campaña de Mamdani insiste en que es posible darle la vuelta a los sondeos con el voto real del 24 de junio en las urnas, donde esperan que los electores latinos sigan aumentando su apoyo, ya que la misma encuesta reveló que buena parte de los sufragantes hispanos se han ido del lado del exgobernador para sumarse a las filas de Mamdani.

De acuerdo a los datos del sondeo del Instituto Marista para la Opinión Pública, el respaldo de los votantes hispanos hacia el candidato progresista se ha duplicado en unas semanas pasando del 20% al 41%, mientras que en el caso de Cuomo se ha reducido de 41% en mayo pasado a 36%.

“Casi la mitad de los latinos en Nueva York viven en la pobreza. Eso equivale a casi 1 millón y medio de personas en la ciudad más rica del mundo. Desde los alquileres que se disparan hasta los ataques constantes a nuestros vecinos inmigrantes por parte de la administración autoritaria de Trump. Por eso nuestra comunidad está lista para elegir a un alcalde con el coraje y la determinación para poner a nuestra gente en primer lugar”, aseguró Ana María Archila, codirectora del Partido de Familias Trabajadoras de Nueva York, que respalda a Mamdani.

Datos y fechas

24 de junio son las elecciones primarias

4 de noviembre serán las elecciones generales

3,081,389 de los votantes registrados son demócratas

523,178 de los votantes son republicanos

1,101,006 no tiene filiación política, son independientes

4,741,026 es el total de votantes activos registrados en NYC

384,983 son los votantes inactivos

5,126,009 es el total del padrón electoral actual

