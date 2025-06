Cazzu revela el lujoso regalo que se hizo cuando comenzó su fama: “No vuelvo a hacer esto”

La cantante argentina Cazzu confesó en una entrevista cuál fue el lujoso regalo que se hizo a sí misma cuando comenzó a vivir de la música. La artista, quien continúa sumando éxitos con su gira ‘Latinaje En Vivo’, aseguró que su personalidad con consiste en ostentar lujos ni prendas sumamente caras pero cuando tuvo la oportunidad se compró un regalo muy caro, un objeto que hoy en día le parece una tontería.

Cazzu participó en el programa de Youtube llamado ‘Chef en Proceso’, en el que la artista colaboró en la preparación de un platillo mientras conversaba con el chef sobre algunos aspectos de su vida y su carrera.

En esa conversación, Cazzu reveló que cuando comenzó a ganar mucho dinero se compró una cadena de diamantes. En retrospectiva le parece que esa compra fue totalmente innecesaria y una “pelotudez”.

“La pelotudez más grande que me compré en mi vida cuando empecé a ganar bastante dinero fue una cadena de diamantes, la primera y la última, la primera y la única que tengo comprada por mí digamos”, dijo.

La artista dijo que en ese momento no entendía el por qué se lo había comprado pero está segura en que no lo volvería a hacer.

“Siento que en su momento cuando me la compré ni siquiera se podía entender bien lo que era un diamante, si se te caía te la devolvían, no la iba a poder vender, ahora ya está más explotada la vaina del diamante, pero yo dije: ‘No vuelvo a hacer esto’. Chicos no lo hagan en su casa”, dijo la cantante.

También confesó que su primer auto fue un Audi A1. Aunque no sabía manejar hábilmente, aprendió con el tiempo hasta que se volvió muy buena haciéndolo.

“Nunca fui de gastar así mucho en boludeces, me compré un Audi A1, ahorré y yo vivía en un barrio como donde los Audis A1 no deberían de estar parados en la puerta de la casa, vivía en un lugar bien chiquitito, y yo feliz con mi auto. No sabía manejar muy bien y me hice fuerte y ahora soy tremenda piloto”.

Cazzu está dispuesta a conquistar México con su gira ‘Latinaje En Vivo’. La argentina tiene varias fechas confirmadas en las principales ciudades de país.

14 y 15 de octubre de 2025 — Ciudad de México

16 de octubre de 2025 — Guadalajara

18 de octubre de 2025 — Monterrey

