Victoria Ruffo revela la razón por la que usa una silla de ruedas

La actriz Victoria Ruffo, en diversas ocasiones, se le ve llegar al aeropuerto de México en silla de ruedas, lo que ha llamado la atención no solo de sus seguidores, sino también de los reporteros, ya que ella había evitado hablar sobre los problemas de salud que enfrenta desde hace bastante tiempo. Finalmente, aclaró lo que ocurre en su cuerpo que la obliga a trasladarse en ella.

La actriz mexicana de 63 años reveló que presenta problemas de salud que le imposibilitan el hecho de poder caminar durante mucho tiempo, por lo que los dolores irían incrementando y no tolera el nivel de incomodidad que se registra en su cuerpo, razón por la cual prefiere trasladarse en una silla de ruedas para ayudar a su condición y opta por no operarse debido a que el proceso de recuperación podría ser muy largo.

“Tengo hernias lumbares y cervicales; no es que no pueda caminar, si puedo. Lo que pasa es que luego son distancias muy largas y, obviamente, me da. Prefiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, contó los medios de comunicación.

La mexicana, reconocida por su actuación en grandes telenovelas, explicó que parte de sus inconvenientes se debe a hechos que han ocurrido en el pasado, lo que serían las consecuencias de todo lo que hizo cuando era joven: “He sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y uno piensa que no le va a pasar nada, pero esas cosas, cuando uno es grande, traen las secuelas”.

Victoria no asistió a la obra “Las Leonas” y eso llamó mucho la atención. Es que Ruffo, desde hace varios días, está teniendo dificultades con sus vías respiratorias y no se ha sentido bien, por lo que ha preferido no asistir para tener una pronta recuperación y así tampoco contagiar a nadie más.

“He estado enferma un poco de la garganta, pero fíjate que ya me revisaron y resulta que es mucha alergia, puede ser a cualquier cosa. Hay una cosa que te hacen para ver lo de las alergias; me la voy a hacer para ver a qué soy alérgica y combatirlo porque traigo una tos impresionante y mucho dolor de garganta. De repente se me desarrolla como una gripe”, dijo.

