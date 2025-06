Mujer muere baleada por enmascarado cerca del draft NBA en Barclays Center de Nueva York

Tamika Powell, madre de 2 niñas, murió dramáticamente al ser baleada en la cabeza tras una discusión con un hombre enmascarado en una parrillada que la siguió hasta cerca del Barclays Center en Brooklyn (NYC).

Powell, de 36 años y recordada como “el alma de la fiesta”, fue baleada el miércoles alrededor de las 10:20 p.m. cerca de la esquina de Carlton Ave. y Pacific St. por un hombre que la siguió desde la celebración previa en Prospect Heights, informó la policía de Nueva York.

Los agentes que acudieron a la escena la encontraron muerta en la calle. El pistolero, que vestía pantalones beige, camisa blanca y una máscara negra, fue visto por última vez huyendo por Pacific St., detalló Daily News. El sospechoso ha sido identificado ni está claro el motivo de la disputa ni el posible vínculo entre ambos.

El homicidio ocurrió a pocas cuadras del Barclays Center, donde se celebraba el draft de la NBA -un evento anual donde los equipos seleccionan jugadores jóvenes, principalmente de universidades y otros países, para unirse a sus plantillas- y a dos cuadras de donde vive la madre de Powell, Norma Campbell.

“Mi hija recibió una llamada diciendo que su hermana mayor había muerto en la calle y había sido asesinada”, declaró Campbell ayer desconsolada. “Nos levantamos de un salto y corrí allí con mi esposo, y ella estaba tirada en la calle bajo una sábana blanca. [La policía] no me dejó acercarme a ella… Estuve allí unas dos horas. Anoche nadie me hablaba. [Simplemente] estaba sentada, perdida”.

Al principio los detectives pensaron que Powell era una transeúnte inocente alcanzada por una bala perdida, pero pronto encontraron a un testigo que la vio discutiendo con un hombre momentos antes de ser asesinada, informó una fuente policial. Ayer NYPD estaba rastreando la zona en busca de videos de vigilancia que pudieran confirmar las declaraciones del testigo.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En marzo Michael Arguy Hernández, joven de 27 años, murió apuñalado por un grupo de adolescentes al salir de un concierto en el Barclays Center de Brooklyn (NYC). En agosto del año pasado una niña de 13 años en el abdomen también afuera del Barclays Center.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

En la víspera, Darrell Harris, joven de 17 años, murió baleado durante una discusión mientras jugaba con pistolas de agua en un parque en El Bronx el martes, cuando la ciudad de Nueva York registró un calor histórico.