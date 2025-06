Mujer murió rodeada de más de 80 perros en hogar desaseado en Nueva York

Más de 80 perros fueron rescatados tras el hallazgo del cadáver de una anciana ayer en un hogar en Brooklyn (NYC).

La policía de Nueva York acudió a una casa ubicada en 2780 East 66th St. en Mill Basin tras una llamada al 911 que informaba del fallecimiento de una de las dos hermanas que vivían allí. La causa de la muerte de la mujer no identificada de 73 años aún no se ha determinado.

Al llegar NYPD, la encontraron inconsciente en la planta baja de la vivienda. Los servicios de emergencias médicas luego la declararon muerta en la escena. Pero la mujer no fue el único descubrimiento impactante dentro de la casa. Según los Centros de Cuidado Animal de Nueva York (ACC), más de 80 canes pequeños fueron rescatados y retirados de la casa.

Muchos de los perros parecían estar abandonados y fueron rescatados por uno a uno con la ayuda del ACC y la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal (ASPCA).

Durante años, los vecinos denunciaron la situación y se sintieron impotentes. “¡Qué olor! Tan tóxico que ni siquiera se puede respirar”, dijo Leeora Bernstein a ABC News.

“Intentamos llamar a la policía. Lo intentamos”, reiteró Adam Greenberg. Agregaron que la policía acudió muchas veces, incluso hace tres semanas. Subieron por una escalera y miraron por la ventana cuando nadie abrió la puerta.

“Tomaron fotos, dijeron: ‘Veo perros muertos junto a la escalera. Veo quizás 40 perros, 50 perros, veo cachorros por todas partes'”, según Greenberg. Pero no hicieron nada.

“La policía solía venir, llamaban a la puerta y no los dejaban entrar”, afirmó el vecino Alex Zinger. “Dijeron que no tenían causa probable. Y no pudieron derribar la puerta ni nada por el estilo”.

Eso fue hasta el jueves, cuando se llamó al 911. Los vecinos también estaban preocupados por el hecho de que la casa parecía no tener electricidad. Por la noche, dicen que dos mujeres que estaban dentro usaban linternas. “Tenían las linternas encendidas todo el tiempo, y siempre nos asustábamos por la noche”, dijo Zinger. Eso también significaba que no hubo aire acondicionado durante la histórica ola de calor de esta semana, cuando la ciudad tuvo su día más caluroso en 13 años.

Por eso se preguntan si el calor, combinado con las evidentes condiciones de suciedad en el interior, contribuyó a la muerte de la mujer.

“Al principio pensé que la casa estaba abandonada, porque está en mal estado”, dijo la residente Susan Scognamiglio. “Pero luego oímos ladrar a los perros”.

Los vecinos esperan que todos los perros y la mujer que sobrevivió y que vive en la casa, reciban la ayuda que necesitan.

Este mes Mary A. Notarangelo, detective jubilada de Connecticut, fue hallada muerta y descompuesta dentro de su casa llena de desechos, un año después de ser reportada desaparecida. En marzo 11 perros y dos gatos desnutridos y maltratados fueron rescatados de una casa desaseada en Queens durante una redada de la policía de Nueva York (NYPD) que también descubrió heroína y fentanilo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

