¿Romance a la vista? Paulo y Rosa coquetean abiertamente en “Hoy Día” de Telemundo

Rosa Caiafa y Paulo Quevedo estuvieron como invitados en el programa “Hoy Día” de Telemundo, en donde compartieron junto a Penélope Menchaca información amorosa relevante. Recordemos que hace muchos años, Menchaca fue la conductora del programa “12 Corazones”, en donde literalmente se encargaba de emparejar a todos aquellos interesados en enamorarse.

Hoy, en el matutino, tanto Paulo como Rosa, exhabitantes de La Casa de los Famosos All-Stars, expusieron cuáles son los requisitos que su próxima pareja debería cumplir, pero esta plática no se quedó solo ahí. Ambos, literalmente, se lanzaron un guiño en el que expresaron cómo, parece que podrían complementarse.

Los comentarios del público

El público en torno a Rosa y Paulo está dividido. El fandom de “Los Palulus” claramente se muestra complacido, y aunque hay muchos comentarios a favor, también hay muchos en contra. Los que se han declarado fans de Rosa y Paulo dicen: “Me encanta esta pareja. “Paulo me parece superinteresante y ella una mujer de bien decente”, “Me encantaría esa pareja”, “Ellos hacen una buena pareja”, “¿Dónde quedó tu dignidad, @rosacaiafar? A Paulo no le gustas, no te quiere”.

Algunos de los mensajes que expresan su desaprobación en torno a este supuesto inicio de romance dicen lo siguiente: “Apagar la TV porque me aburre este mueble”, “¡No sé por qué!”. Esta mujer cae tan mal. “¡No lo sé!”, “Ni quien te pele a Rosa”.

