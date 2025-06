Victoria Ruffo comparte preocupación por la salud de Maribel Guardia

Victoria Ruffo es amiga de Maribel Guardia y reveló cómo ha estado luego de que en el mes de enero se sintiera en la necesidad de demandar a su exnuera Imelda Tuñón por presuntamente no estar en condiciones plenas de poder seguir cuidando a su hijo José Julián, fruto de su amor con Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023 mientras estaba en su casa.

La actriz de reconocidas telenovelas mexicanas explicó que en diversas ocasiones se ha visto con la costarricense para conversar e incluso para comer, pero reveló un detalle que hasta el momento nadie había mencionado: aparentemente, no estaría pasando por un buen momento por todo lo que ocurre con su nieto y se vería más delgada de lo normal, razón por la que tendría otro aspecto físico más allá de una dieta estricta.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come“, reveló durante un encuentro con los medios de comunicación tras llegar al Aeropuerto de Ciudad de México.

La relación entre Imelda y Maribel se ha deteriorado desde enero, cuando la madre del pequeño se enteró del proceso legal en el que estaba involucrada por la crianza de José Julián, razón que la sorprendió mucho, ya que ambas han estado asistiendo a las audiencias y a todo lo que la situación amerita, y existe un menor de edad por el que se estaba debatiendo la custodia.

Recordemos que el niño estuvo más de 30 días viviendo con Guardia, ya que, tras su demanda, el Estado mexicano le otorgó el permiso para que permaneciera con ella. Sin embargo, al no conseguir pruebas suficientes, José Julián tuvo que volver con su madre: “Es entendible. Todo lo que le ha pasado afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa, muy fuerte y siempre va a salir adelante”.

Los reporteros le consultaron su opinión acerca de Tuñón, pero no dijo nada sobre ella, pues enfatizó que jamás la había visto y de esa manera no iba a expresarse. Sin embargo, de quien sí habló fue de su amiga: “A Imelda yo no la conozco. Conozco a Maribel y es íntegra, es honesta, es una mujer maravillosa, muy buena”.

