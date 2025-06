Clarissa Molina habla del fin de ciclo de “El Gordo y la Flaca” y su futuro

Durante nueve años, Clarissa Molina ha sido parte del programa “El Gordo y la Flaca“ y en los últimos tres años ha visto cómo crecen los rumores alrededor de este, en donde se asegura que el programa de Univision está a punto de llegar a su final.

Raúl de Molina deja un mensaje en IG, luego de semanas de ausencia en El Gordo y la Flaca

¡Dicen que el fin de ciclo del programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan está cada vez más cerca!

No es la primera vez que Molina responde ante estos rumores. Es sólo que esta ocasión, la dominicana conversó con William Valdés, ex-conductor de “Despierta América”, en su podcast “Aquí Se Habla De Todo”. Según reportó Mezcal TV, la conductora aseguró que no le causaría ningún problema buscar un nuevo camino profesional si es que el show de Univision llega a su fin luego de casi tres décadas al aire.

“Lo pienso y digo que ya estoy lista. No te lo puedo negar porque quiero crecer y hacer otras cosas. “El Gordo y la Flaca” ha sido mi plataforma; todos ellos han sido mi familia por nueve años. Mis días sin ellos sí van a ser bien raros y hasta se me aguan los ojos y me pongo sentimental. “Pero creo que, como cualquier hijo, uno se tiene que ir de casa para crecer y hacer sus propias cosas”, dijo Clarissa.

La actriz y modelo no tiene del todo claro el rumbo que le gustaría tomar, una vez el show llegue a su final, pero le gustaría que fuera algo relacionado con la moda, pues le recordaría a cuando participó en el reality “Nuestra Belleza Latina VIP”, el cual ganó.

Sigue Leyendo más de Clarissa Molina aquí:

· Francisca, Julián Gil, Emilio Estefan y otros famosos se solidarizan ante la tragedia en República Dominicana

· Clarissa Molina responde molesta a los rumores sobre la salud de sus padres: “Con mi familia no”

· Clarissa Molina recuerda cuando trabajó en McDonald’s en Estados Unidos