Jomari Goyso gana más dinero en redes sociales que en TV

Jomari Goyso se caracteriza por su sinceridad, no solo en el programa “Despierta América”, sino también por el contenido que comparte en las redes sociales. Esta vez decidió hablar del ingreso mensual que tiene, y a muchos dejó perplejos, ya que algunos internautas siempre han creído que, por trabajar en televisión, todos los artistas perciben una elevada suma de dinero, y no es así.

Las personalidades del mundo del entretenimiento constantemente buscan tener un ingreso extra al fijo, y el experto en moda no es la excepción. Mucho de ello se debe a su cuenta de Instagram, donde está por alcanzar los tres millones de seguidores, y es una de las plataformas por donde más recibe dinero: “Yo gano más dinero en las redes sociales que en mi trabajo en Univision. Gano mucho más“.

El presentador de origen español desde hace aproximadamente dos años está realizando remodelaciones a su hogar y en un video que subió a la mencionada plataforma detalló cuál ha sido el método que más ingresos le ha generado para poder lograrlo. Y sí, se trata de este contacto que tiene con terceros a través de reconocidas aplicaciones, ya que dijo: “La casa que me estoy haciendo ahora, la mitad está pagada con lo de redes sociales”.

“Además de Univision, tengo redes sociales y mi empresa. Si tú quieres emprender, vas a tener que tener varios trabajos porque tu emprendimiento no te va a dar dinero por mucho tiempo. Hay gente que ha emprendido toda su vida y nunca ha hecho dinero. Yo creo que la gente quiere emprender porque siente que se libera de muchas cosas, porque siente que va a tener más tiempo libre; esa es una mentira”, agregó.

Goyso también tiene su propio emprendimiento, aunque no todo ha sido tan sencillo como algunos creen. Y es que, como en cada proceso de la vida, este también fue complejo y considera que no todos están preparados para asumir el reto de tener otro ingreso, más allá de las redes sociales y el sueldo en el matutino de Univision.

Sin embargo, Jomari no quiso revelar la cifra que recibe mensualmente: “Se necesita tener una habilidad diferente, una visión diferente, hacer algo que no ha hecho otra persona y no tener miedo a no hacer dinero, a creer en ti por encima de todo”.

