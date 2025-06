Laura Flores habló de su ruptura amorosa y momentos de ansiedad

Laura Flores dijo que no quería hablar sobre el motivo de la separación con Eduardo Salazar, pero ya es la segunda vez que lo hace y, en esta ocasión, con Gustavo Adolfo Infante, pues ofreció detalles de su breve romance con el periodista. Aunque ella misma desconoce la razón de la ruptura, sí mencionó que fue “bloqueada” de las redes sociales.

“Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso. Te pones muy ansioso y se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal. Entonces, yo dije: ‘Necesito comer, necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea, necesito comer’. Entonces, creo que lo asusté por cómo lo dije y me dice: ‘Sí, pero no me grites'”, dijo como parte de la experiencia que tuvo en los meses pasados.

La actriz de reconocidas telenovelas mexicanas mencionó que la situación entre ellos cambió un poco cuando tuvo un problema de salud debido a que los niveles de azúcar estaban por debajo de lo normal y él aparentemente no se sintió cómodo por como ella actuó durante la circunstancia, por lo que prefirió tomar sus cosas e irse.

“Le dije: ‘No, no quiero gritarte. No, no, perdón, ¿cómo crees que yo te voy a gritar? ¿No tengo por qué hacerlo? Perdón, pero si me sentí así, todo me daba vueltas’ y, desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue“, añadió en el programa “De Primera Mano”.

La actriz de 61 años mencionó que se sentía muy esperanzada por este vínculo sentimental que estableció con él desde el pasado mes de febrero hasta principios de junio de este año. Sin embargo, desafortunadamente para ella, las cosas no terminaron siendo así, lo que le generó una pequeña desconfianza para volver a darle una segunda oportunidad al amor, ya que agregó que se ha visto sumida en problemas de depresión y mucho más.

“Yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió; tampoco es que yo sea la víctima (…) allá no hay ningún villano, simple y sencillamente somos seres humanos y nos pasan cosas. A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada… No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender“, añadió.

