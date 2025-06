Apoyo a Trump, migración y lucha contra el “socialismo” marcan primer CPAC Latino

La primera edición latina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) quedó marcada por el respaldo a la agenda del presidente Donald Trump, su política migratoria y la lucha contra el “socialismo” tras el triunfo de Zohran Mamdani en las primarias demócratas de Nueva York.

El CPAC Latino reunió en Miami a referentes de la derecha latinoamericana, como el actor mexicano Eduardo Verástegui y el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, con líderes conservadores de EE.UU., como los congresistas federales María Elvira Salazar y Byron Donalds, apoyado por Trump para ser próximo gobernador de Florida.

El evento cobró notoriedad tras un estudio del Pew Research Center que mostró que la votación de los hispanos por Trump fue mayor a lo estimado en un inicio en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, cuando recibió el 48% de sus sufragios, 12 puntos porcentuales más que en 2020.

“Cuando la gente me dice: ‘¿cómo puedes apoyar a ese señor?’ Yo digo: mira, la cosa del presidente Trump, cuando él corrió (por la presidencia) la primera vez, (atrajo a) los latinos, nosotros somos muy guerreros y nos gusta pelear”, expresó a EFE una de las fundadoras de Latinos For Trump, Bianca Gracia.

Aunque la polémica arreció este mes por las redadas migratorias y las protestas en Los Ángeles y otras ciudades contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gracia considera que “las organizaciones que no lo apoyan por inmigración son de la izquierda, tienen una agenda comunista”.

“Él tiene un corazón bien lindo y sí ama al pueblo, pero es tiempo que los Estados Unidos ya no se deje. No podemos dejar que cualquier persona venga y nos diga: vas a hacer esto. Eso no es así, nada. Este país se fundó de los cristianos que se fueron de Europa“, apuntó.

En eso coincidió Vianca Rodríguez, ex subdirectora de Comunicaciones Hispanas de la campaña de Trump, quien indicó que “la ola de inmigración ilegal, sin control, sin freno, causó que muchos dentro de la propia comunidad abrieran los ojos”.

“Por un lado, sí hay que cogerle pena a las personas que vienen con las intenciones simplemente de venir a trabajar y echar hacia delante, pero también es cierto que se han aprovechado de la situación personas con récords y antecedentes penales, criminales, que no vienen con las mismas intenciones”, expuso a EFE.

Florida reúne a los latinos defensores del “capitalismo”

Los asistentes, como el magnate Grant Cardone, también reivindicaron a Florida como un defensor del “capitalismo” ante lo que perciben como una amenaza del “socialismo” o “comunismo”, en particular tras la victoria esta semana de Mamdani, un socialista demócrata, en las primarias para alcalde de Nueva York.

“Entonces hablamos un poquito de esas preocupaciones, de lo que nosotros podríamos hacer todavía en este país para prevenir, que ese tipo de extremismo no llegue a nuestro país”, expuso Rodríguez.

En este contexto, los principales temas del evento fueron empoderamiento, carrera profesional, dinero, bienes raíces, capitalismo y migración, detalló Gabriela Berrospi, directora del CPAC Latino y fundadora de Latino Wall Street, plataforma en español de educación financiera.

Catalina Stubbe, directora del movimiento Moms For Liberty, también destacó que la Administración de Trump ha luchado contra los actores externos “que tratan de imponer ideas marxistas” y contra el “adoctrinamiento” de los niños en la educación, lo que ha resonado entre los hispanos, quienes suelen ser religiosos.

Por ello, sostiene que la “gran mayoría” de los latinos sí apoyan a Trump, quien “está defendiendo el sentido común, volver a los valores tradicionales”.

“Siempre hay gente que no ha entendido cuál es el real mensaje o que simplemente han estado siempre detrás de esa cortina de humo que quieren presentar los medios de comunicación. En este momento, Trump está defendiendo lo que es la institución familiar, está defendiendo que solo haya dos sexos, el hombre y la mujer”, manifestó Stubbe.

