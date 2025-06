Guardiola responde a Klopp sobre Mundial de Clubes: “Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró este domingo que entiende las críticas de Jürgen Klopp hacia el Mundial de Clubes por la sobrecarga del calendario, pero recalcó que se siente orgulloso de disputar el torneo y que su equipo buscará dar el máximo.

“Jurgen, luchamos muchas veces, sé de dónde viene esa idea. Luchamos mucho en Inglaterra, cuando íbamos a los mítines UEFA, en particular en la Premier para decidir el calendario, para intentar tener más calidad, si los jugadores descansan tienes más calidad”, explicó el entrenador español en una rueda de prensa.

Guardiola expresó su respeto por el extécnico del Liverpool y coincidió en su preocupación por la salud de los futbolistas, pero insistió en que la responsabilidad no recae en los entrenadores.

“No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones. Ya que estamos aquí, estamos orgullosos por estar aquí. Muchos clubes se quejan de este torneo, si no, les encantaría”, afirmó.

“No es ideal para el entrenador, me gustaría tener dos meses antes de la nueva temporada, sí, me gustaría, pero es lo que hay. Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor”, añadió en rueda de prensa.

Guardiola también se refirió al cruce de este lunes en Orlando frente a Al Hilal, correspondiente a los octavos de final del torneo: “Llegamos al momento de la verdad. Jugamos una buena fase de grupos, los dos primeros no muy bien, el último mucho mejor. Aquí no hay segundas oportunidades. Ahora o seguimos o regresamos a casa”, señaló.

