Real Madrid recupera a Dani Carvajal en el Mundial de Clubes: “Estoy listo para competir”

El defensor español Dani Carvajal ya cuenta los días para volver a sentirse futbolista casi nueve meses después de sufrir una triple rotura en la rodilla derecha.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

El lateral derecho está trabajando al mismo ritmo que sus compañeros desde hace unos días en la concentración del Madrid en el Mundial de Clubes y ha asegurado que espera estar pronto a disposición de Xabi Alonso.

“Me encuentro muy bien, ya en la dinámica del grupo. No sé si mañana estaré en la convocatoria y en el banquillo a disposición del míster. Estoy muy contento”, afirmó el que será el primer capitán del equipo cuando se marche Luka Modric tras el Mundial de Clubes.

“Lo afronté desde el primer día, sabiendo que tenía una lesión larga y que hay que ir cumpliendo fases poco a poco y no precipitarse, que es lo más importante. Han pasado casi nueve meses y estoy listo para competir”, afirmó.

E insistió: “”Yo me conozco y sé que mi sueltan ahí voy a dar el 100%. No tengo miedo ni falta de confianza, qué va. A tope. Lo que sí noto es el ritmo de competición, llevo dos semanas entrenando con el equipo y quieras que no se nota esa chispa, pero no tengo miedo a meter el pie, eso está superado”.

Advierte la peligrosidad de la Juventus

“Hasta que a uno no le pasan estas cosas no conoce realmente el alcance, pero también me ha pillado en un momento maduro de mi carrera, en el que gracias al entorno que tengo, a mi familia, mis hijos, una vida más estructurada, y eso me ha aliviado”, dijo sobre estos meses difíciles de recuperación. “Si me hubiese pasado unos años antes, sin mi mujer, le hubiese dado muchísimas más vueltas a la cabeza”, apuntó.

“Da la lata estar lesionado pero es lo que hay. Me levantaba cada día con mucha energía, agradeciendo hacer gimnasio o ir con una muleta, y afrontándolo con felicidad que es la base de este proceso”, continuó el de Leganés.

“El equipo está deseando que llegue el partido de mañana. Empieza la fase de eliminatorias y si pierdes te vas a casa, así que a tope. El equipo está mentalizado ya en la Juventus y ojalá podamos estar en los cuartos”, dijo sobre el partido contra el conjunto italiano que se disputa mañana en Miami.

Variantes del Real Madrid

“Pasamos dificultades contra el Al Hilal y el Pachuca, cuando nos quedamos con uno menos muy temprano. El equipo está cogiendo confianza y es verdad que la Juve es un rival más fuerte. Se junta que el rival es más fuerte y que es fase eliminatoria. Estamos deseando que llegue”, manifestó Dani Carvajal.

“El míster está dando mucha versatilidad al equipo, con esa posición de Tchouaméni de ponerse entre los dos centrales y a nivel personal, pues como si me ponen de portero. He jugado de central, de lateral izquierdo, de extremo. En eso no entro y siempre estoy a disposición de lo que demande el entrenador”, declaró.

Y cerró: “Gonzalo puede hacer el papel de delantero revulsivo con plenas garantías”.

Seguir leyendo:

Fluminense dio el batacazo y eliminó al Inter Milán del Mundial de Clubes

Mundial de Clubes: Botafogo despidió a su entrenador Renato Paiva tras eliminación

Zlatan Ibrahimovic sobre Inter Miami: “Messi juega con estatuas”