 Jake Paul lanzó dardo sobre dopaje al Team Canelo: “Yo si paso las pruebas”

El boxeador estadounidense, Jake Paul, y el presidente de Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, se mostraron completamente dispuestos a cumplir con cualquiera de las peticiones realizadas por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) y negaron que existe cualquier tipo de irregularidad en las pruebas antidopaje a las que se sometieron luego de la victoria por decisión unánime que consiguió este fin de semana contra el mexicano Julio César Chávez Jr.

Estas declaraciones las realizaron ambas figuras durante una conferencia de prensa en la que cuestionaron el trabajo del mexicano Saúl ‘Canelo‘ Álvarez y el Team Canelo, que está bajo las órdenes del entrenador Eddy Reynoso; esto luego de la reciente polémica que los ha marcado con el peleador azteca Jaime Munguía y las pruebas detectadas por VADA.

Paul sostuvo que él tiene una plena intención por cumplir con todos los procedimientos legítimos para poder seguir desarrollando su carrera como boxeador profesional y al mismo tiempo criticó la falta de señalamiento hacia otros peleadores que sí han resultado positivo en sus respectivos test.

Canelo Álvarez revela su tiempo dentro del boxeo. Crédito: AP

“Sí, es aleatorio y pueden venir (la VADA) dos o tres días seguidos, tantas veces como quieran, cuando quieran, la gente ama odiar, hacer rumores sobre mí, pero yo paso las pruebas antidopaje, las pruebas de la comisión”, expresó.

“Es una locura que la gente que realmente da positivo por estas cosas (Canelo y el equipo de Canelo) no sea señalada y yo estoy aquí, pareciendo un gordito. Tengo michelines, eso no es por tomar mierda durante tres semanas básicamente, así que si estuviera usando esa mierda, no estaría funcionando”, agregó el peleador estadounidense.

Por su parte, Nakisa Bidarian también decidió hablar sobre esta situación y aseguró que todas las miradas internacionales deberían estar puestas sobre el Canelo Álvarez y todo su equipo debido que han sido protagonistas de varias situaciones con sustancias prohibidas que se han detectado en los últimos años.

“Deberían enfocarse en Canelo y su equipo. Jake Paul ha estado limpio una y otra vez”, detalló Bidarian en la misma conferencia al hablar sobre las preferencias que existen dentro del boxeo con algunos atletas.

