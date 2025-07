Arturo Carmona aclara su negativa a participar en la marcha LGBTQ+

El actor Arturo Carmona recibió una propuesta para participar en la marcha LGBTQ+ de la Ciudad de México que se llevó a cabo el fin de semana y, desde el momento en que hablaron con él, se negó de inmediato. Durante un encuentro con los medios de comunicación, explicó lo que realmente sucedió, ya que comenzó a especularse que podría ser porque preferiría mantenerse alejado de las personas homosexuales.

El mexicano de 48 años detalló que el hecho de que le hagan una oferta no significa que deba sentirse obligado a aceptarla y, en su caso, ya tenía la agenda llena desde hace tiempo, lo que lo limitó para poder cumplir con la marcha. Antes de quedarles mal, prefirió no aceptar porque sabía que no estaría a su alcance.

“¿Yo homofóbico? No, no lo soy. Sí, sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque tenía trabajo, precisamente. Yo respeto, respeto todo. Tal vez sí, mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto. Al final, no me han faltado al respeto; yo no les he faltado al respeto tampoco. Y cada quien, son respetables las preferencias de cada persona“, dijo durante un encuentro con los reporteros.

Sin embargo, detalló que fue criado con otra mentalidad, ya que son otros tiempos y las circunstancias cambian, aunque no es motivo para rechazar a las personas que tienen otra orientación sexual. Además, dijo que en diversas oportunidades ha recibido halagos por parte de otros hombres, pero, en definitiva, no ha sido algo con lo que se sienta intranquilo.

“Me ponen nervioso los halagos de un hombre hacia mi persona, o de alguien que tiene una preferencia diferente a la mía. Pero no me incomoda, porque no es una falta de respeto para mí”, añadió a la prensa.

Esta sería la primera vez que el galán de telenovelas no habla sobre la situación legal que enfrenta su expareja, Alicia Villarreal, y su socio, Cruz Martínez, ya que la circunstancia con la madre de su hija se habría visto afectada por sus declaraciones en otras ocasiones.

