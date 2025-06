Arturo Carmona defiende su honor tras denuncias de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal confirmó a “Ventaneando” que Arturo Carmona, padre de su hija mayor, la habría golpeado cuando todavía estaban juntos, y tras sus declaraciones, la prensa buscó al actor para saber qué opinaba. Él reiteró que jamás agredió a la madre de Melenie. Por ello, destacó que él, en todo momento, lo que buscó fue la manera de evitar que le pegaran en un tenso momento entre ellos.

“Yo no la golpeé, nunca la estrujé. Mi conciencia está tranquila. Para acabar pronto, y ya es lo último que voy a decir, mejor pregúntenle quién golpeó a quién. Lo único que dije fue que yo traté de detener una agresión hacia mi persona. Está muy claro lo que estoy diciendo”, dijo ante los medios de comunicación.

El galán de telenovelas expresó que siempre ha sido complicado que un hombre haga público, a través de una denuncia, que fue golpeado por una mujer, ya que considera que en dicha nación no se ve de la mejor manera, lo que lleva a muchos a tolerar violencia en sus hogares para no ser criticados, juzgados o burlados por una situación que enfrentan en casa con su pareja.

“Es difícil que un hombre manifieste una agresión, porque no es bien visto en este país. Te juzgan de una manera que no es; entonces, el hombre también trata de no hacerlo porque no es bien visto. Tienes que aguantarte y, porque tú eres el hombre, tienes que soportar, pero entonces ya no hablamos de una igualdad”, dijo.

La hija de Alicia y Arturo, de manera constante, ha sido criticada por no manifestar su apoyo a su madre públicamente, mientras que ella, hace poco, explicó que se mantiene en silencio por tratarse de una situación legal compleja que no quiere que, por sus declaraciones, tome un rumbo diferente al que están evaluando las autoridades, ya que la cantante y Cruz Martínez se están viendo en los tribunales.

“No es que mi hija esté no queriendo manifestar su apoyo hacia alguien. No es como tal, la gente espera que mi hija se manifieste, pero no lo puede hacer ni lo debe hacer por los temas legales. Mi hija está muy bien con su mamá. Todo está muy bien. He tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Ella trabaja muchísimo y, a veces, no hay necesidad de hablar. Nos conocemos tan bien que, a veces, no es necesario”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Alicia Villarreal confirma que fue agredida por Arturo Carmona

· Arturo Carmona rompe el silencio sobre la agresión que lo involucra

· Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras su altercado con Cruz Martínez