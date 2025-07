Caramelo revela de cuánto era su salario semanal en “LCDLF All-Stars”

Carlos “Caramelo” Ruiz fue el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” y pudo llevarse a su hogar el maletín con $200,000 dólares en efectivo, luego de haber permanecido durante semanas en uno de los reality shows de mayor popularidad en español. Por ello, Clarissa Molina pudo conversar con él sobre lo que fue su participación.

La presentadora de origen dominicano le preguntó cuál era el monto que recibía por mantenerse en la competencia: “Lo semanal que te daban, que decían que 5 mil (dólares), que 3 mil (dólares), ¿cuánto era?”. A su vez, él le respondió: “El que ganaba menos era yo adentro; eran 5 mil (dólares) que me daban”.

La entrevista sorprendió a muchos, ya que la competencia de la que se habló fue de Telemundo, y ella trabaja para Univision en “El Gordo y La Flaca”. Aunque la conversación fue para su canal de YouTube, ella aprovechó para destacar la labor que él hizo en todos estos meses. Al mismo tiempo, atribuyó eso a la crianza que recibió cuando era solo un niño y que siempre demostró su sencillez y humildad, lo que habría contribuido a que ganara la competencia, convirtiéndose en el primer hombre en obtener ese puesto.

“De verdad, yo quiero felicitar a tus padres porque ellos han hecho un trabajo increíble contigo. Por eso, yo creo que conectamos tanto contigo, el dominicano, porque el dominicano se conoce por hacer reír siempre, pero esa parte madura también que vimos un poquito en el reality, o sea, uno se conectó con eso porque tú eres el dominicano luchador que llega a este país a luchar“, expresó Molina.

Caramelo también abordó un tema por el que ha sido criticado, y es que algunas personas consideran que Manelyk González está con él por interés, ya que resultó ser el ganador de la competencia. Desde su perspectiva, las cosas no son así; al contrario.

“La gente habla muchas cosas que no saben, que no ven. Ella a mí no me ha demostrado eso. Hemos salido a cenar y ella ha sido la que ha dicho: ‘No, tranquilo, yo pago’. Ella me ayuda muchísimo, ella es bacana. Y, además, yo no soy un pariguayo, no es como que me voy a dejar chapear”, expresó durante la conversación.

Sigue leyendo:

· Manelyk González mantendrá su relación con Caramelo en privado

· Manelyk González aclara su situación con Caramelo: ¡Él es solo el 1%!

· Carlos “Caramelo” Cruz rompe el silencio: ¿exconvicto o víctima?