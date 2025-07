Randy Moss regresa a la televisión para cubrir toda la temporada de la NFL tras superar el cáncer

Luego de haberse ausentado de las pantallas de ESPN durante una parte del 2024 por un diagnóstico de cáncer, la leyenda Randy Moss volverá a la televisión para una temporada completa de la NFL.

El exjugador retomará su trabajo de cotidianidad semanal en el “Sunday NFL Countdown” de ESPN. De acuerdo con TMZ Sports, la cadena televisiva confirmó a ‘The Athletic’ que Moss empezará desde la Semana 1.

No es la primera vez que Moss aparece en televisión desde que anunció que venció el cáncer. Ya en febrero, durante la transmisión del Super Bowl en el programa Postseason NFL Countdown de ESPN, se lo vio visiblemente emocionado al recordar, entre lágrimas, la dura batalla que enfrentó.

Ahora, la diferencia es que esta vez vuelve de forma definitiva: retoma su rol como analista a tiempo completo.

La lucha de Randy Moss contra el cáncer

A comienzos de diciembre de 2024, Moss anunció a través de la cuenta en Instagram del programa ‘Sunday NFL Countdown’ que estaba atravesando por problemas de salud.

El exjugador de 47 años comenzó a usar lentes de sol en las transmisiones luego de que los espectadores se dieran cuenta y comentaran el color amarillezco de sus ojos.

Dos semanas después, la leyenda habló en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que informó que padecía cáncer, pero lo había superado gracias a una intervención quirúrgica.

“Soy un sobreviviente del cáncer. Fui dado de alta hoy luego de la cirugía a la que me sometí y que me tuvo seis días en el hospital. Me gustaría agradecer a Dios por esta bendición y a mi familia durante este momento difícil”, manifestó.

A Moss le extirparon una masa cancerosa del conducto biliar, entre el hígado y el páncreas. Ese diagnóstico coincidía con el color amarillento en sus ojos que llegó a tener durante algunas transmisiones.

Moss jugó para varios equipos en la NFL tales como: Minnesota Vikings, Oakland Raiders, New England Patriots, Tennessee Titans y San Francisco 49ers.

En 2018 fue exaltado al Salón de la Fama, además fue cuatro veces All-Pro, seis veces Pro Bowl, cinco veces líder receptor, miembro del equipo de la década del 2000 y votado dentro de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos en el centenario de la NFL.



Sigue leyendo:

· Leyenda de la NFL, Randy Moss, fuera de ESPN por problema de salud no revelado

· Leyenda de la NFL, Randy Moss, revela problemas de salud: “Oren por mí”

· Leyenda de la NFL, Randy Moss, confirma que superó el cáncer