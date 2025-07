Una mala rutina matutina puede arruinar tu día, revela estudio en EE.UU.

Para muchos estadounidenses, el día puede comenzar con el pie izquierdo por un olvido tan simple como no preparar su café o té. Un nuevo estudio realizado por Talker Research, en colaboración con Naturepedic, encuestando a 2,000 adultos en Estados Unidos, reveló que uno de cada 3 encuestados (38%) asegura que su mañana se arruina si se salta esa bebida esencial.

Más allá del café, existen otros factores clave que inciden en cómo se desarrolla el resto del día. No cepillarse los dientes (34%), no beber agua (24%) y no ducharse al despertar (25%) fueron señalados como elementos que también pueden afectar negativamente el ánimo y la disposición mental desde primera hora.

El primer momento del día es decisivo

El estudio confirma algo que muchos sospechan: la calidad del día depende, en gran medida, de cómo comienza la mañana. De hecho, el 49% de los estadounidenses considera que su rutina matutina influye directamente en su rendimiento diario, y la mitad de los encuestados dijo poder predecir cómo será su día con base en lo cansado o alerta que se sienta al despertar.

Esta percepción es aún más fuerte entre los millennials: el 57% de las personas nacidas entre 1981 y 1996 creen que un buen comienzo matutino determina el éxito del resto de su jornada. En otras palabras, para las generaciones más jóvenes, el autocuidado en las primeras horas del día es una prioridad emocional y funcional.

¿Qué hacen los estadounidenses al despertar?

La encuesta también desglosó las acciones más comunes que componen la rutina matutina promedio:

1) Cepillarse los dientes: 65%

2) Beber agua: 60%

3) Preparar café o té: 51%

4) Despejar la vista (abrir cortinas o ventilar): 48%

5) Revisar notificaciones del celular: 40%

6) Estirarse: 38%

Se estima que una persona tarda 25 minutos en sentirse completamente despierta. Durante este tiempo, estas pequeñas actividades juegan un papel importante para activar cuerpo y mente, lo que hace comprensible que el 62% de los encuestados considere que un mal día empieza, casi siempre, con una mala mañana.

No hay nada como un buen café para iniciar tu día. (Foto: Shutterstock)

Alimentación, aire fresco e hidratación: los 3 pilares

El informe también señala que algunos hábitos específicos tienen un impacto positivo directo sobre el estado de ánimo. El 49% de los participantes afirmó que desayunar temprano mejora significativamente el inicio del día, mientras que el 46% siente mayor bienestar tras salir al exterior y respirar aire fresco, y un 42% asegura que equilibrar el consumo de agua con el de café ayuda a mantener la calma y la energía.

Las diferencias por género también fueron notables. Los hombres encuestados fueron más proclives a señalar el desayuno como su herramienta clave para levantar el ánimo (53%), mientras que las mujeres dieron mayor importancia a salir a tomar aire fresco (46%).

Estos datos refuerzan la idea de que no existe una única fórmula para tener una mañana productiva, pero que sí hay patrones recurrentes que ayudan a comenzar el día con mejor ánimo.

El sueño: el factor invisible que lo cambia todo

Aunque la atención suele centrarse en las actividades realizadas después de despertar, el estudio sugiere que el sueño de calidad es el verdadero inicio del bienestar diario. Para el 68% de los encuestados, dormir bien es esencial para tener un buen día, y un 70% afirmó que el sueño influye directamente en su estado físico, emocional y mental.

En promedio, los estadounidenses duermen 6 horas por noche, aunque la mayoría indicó que se sentiría mucho mejor con una hora adicional. Esto sugiere que, más allá de la rutina matutina, una hora más de sueño puede marcar una gran diferencia en cómo se afronta el día.

Para lograr un descanso óptimo, muchas personas recurren a rituales antes de acostarse. Entre los más comunes destacan:

* Ver televisión en la cama: 44%

* Leer un libro: 28%

* Beber agua antes de dormir: 27%

* Poner sábanas limpias: 19%

* Navegar por redes sociales desde el celular: 17%

Algunos de estos hábitos, como el uso del celular en la cama, podrían interferir con la calidad del sueño debido a la exposición a la luz azul, pero reflejan el deseo generalizado de establecer una rutina relajante para cerrar el día.

Arin Schultz, director de crecimiento de Naturepedic, explicó la importancia de sincronizar nuestras rutinas con los ritmos biológicos naturales:

“Tomar aire fresco o beber un vaso de agua por la mañana sin duda puede ayudar a que los buenos días se conviertan en un buen día, pero el sueño también juega un papel vital. Dormir bien y seguir el ritmo circadiano natural ayuda a garantizar que el cuerpo esté físicamente preparado para el día siguiente”.

Este ritmo circadiano (el ciclo interno de 24 horas que regula el sueño, la digestión y otros procesos corporales) debe respetarse tanto al ir a dormir como al despertar para mejorar la salud general.

La ciencia respalda lo que muchas personas ya intuían: el bienestar diario empieza en la cama y se consolida en los primeros minutos del día.

Cuidar el sueño, establecer rutinas saludables y comenzar el día con propósito son claves para una vida más equilibrada y productiva.

