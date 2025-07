Florinda Meza aclara rumores: “No autoricé el uso de mi imagen”

Florinda Meza no deja de acaparar los principales titulares de la prensa tras entrevistas del pasado que han surgido en los últimos días. Además, la situación se presenta porque están transmitiendo la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, y ella, en diversas ocasiones, ha dejado claro que lo que emiten de ella no es cierto y que todo sería parte de la ficción.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra, porque esto no se trata de mí. Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'”, escribió en una publicación realizada en Instagram.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños dijo que se han registrado muchas falsedades sobre su vida y también sobre el reconocido productor y actor. Además, mencionó que no es justo que eso ocurra cuando, desde afuera, no deberían opinar por no conocer lo que sucedía. También detalló que sus videos no se tratan de ella, sino de lo que hizo Chespirito.

“Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio, los daña a ustedes. A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero NO voy a hablar de mí”, agregó.

La mexicana de 76 años destacó que en ningún momento firmó algún documento para que hablaran sobre su vida, por lo cual quedaría a criterio de cada quien el hecho de atribuir cosas que seguramente nunca pasaron y que habrían creado un revuelo en las últimas semanas sin necesidad.

“Yo no salgo en esa serie, no autoricé el uso de mi imagen ni de mi vida. Y si ustedes lo han relacionado y han hecho crecer esta bola de nieve, es responsabilidad de quienes hicieron esa ‘ficción’, no mía”, expresó.

Meza también manifestó que siente que la circunstancia se está saliendo de control y el odio que hay en su contra parece no tener fin. Además, recalcó que deben mantener presente que, así como cualquier otro, ella también es una persona y por esa razón no es que no sienta por haber pertenecido al mundo del entretenimiento durante muchos años.

