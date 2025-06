Hispano muere baleado afuera de bodega en Nueva York al comenzar el día

Víctor Bautista murió tras ser baleado en el pecho afuera de una bodega en El Bronx (NYC) temprano el martes.

El crimen ocurrió en Trinity Avenue y East 149th Street poco después de las 7:45 a.m. del martes. Bautista tenía 38 años y fue declarado muerto tras ser llevado al hospital.

“Era padre. Era tío. Era hermano; sin duda, una buena persona. Y nos entristeció mucho perderlo”, dijo a ABC News Marisol Rivera, quien forma parte de “Save Our Streets in The Bronx (S0S)”, un grupo contra la violencia que apoyo a las familias. “Se puede decir que se pueden tener desacuerdos, pero esto nunca debería llevar a que nadie pierda la vida”, añadió.

Al parecer el tiroteo se debió a un desacuerdo. La policía remolcó un auto BMW azul, que se cree está relacionado con la investigación e informó que el pistolero fue visto por última vez con un chaleco de construcción verde y se dirigía hacia East 149th St.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA).

A principios de este mes un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en El Bronx donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

El abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).