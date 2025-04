Hispana mató a trabajador postal USPS en una bodega: se declara culpable en Nueva York

Jaia Cruz, joven transgénero de 24 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por el apuñalamiento del cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) Roy Hodge el 2 de enero en una bodega en Harlem (NYC).

“Va a salir pronto y volverá a matar”, declaró el miércoles al New York Post Ada Rice, madre de la víctima, al criticar duramente a la fiscalía de Manhattan por llegar a un acuerdo para que Cruz aceptara una condena de sólo 15 años de prisión y 5 más de libertad supervisada. Se espera que sea sentenciada el 28 de mayo.

El acuerdo de culpabilidad se produce menos de tres meses después de que la fiscalía acusara a Cruz del homicidio, delito que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión a cadena perpetua. Por ello la madre de Hodge afirmó que se quedó atónita cuando la fiscal adjunta de Manhattan, Elizabeth Clerkin, le dijo al juez de la Corte Suprema de Manhattan, Gregory Carro, que Cruz “expresa arrepentimiento y ha solicitado aceptar la responsabilidad por la muerte de Hodge”, a pesar de que la fiscalía admitió que la familia del cartero de 36 años se opuso a la oferta.

Su madre dijo que estaba “muy molesta” con el sistema judicial en parte porque, según ella, la fiscalía de Manhattan le había dicho que creían en la solidez del caso, especialmente un video del interior de la bodega que supuestamente muestra a Cruz discutiendo con Hodge después de que él se colara en la fila del mostrador.

“Inicialmente, la fiscalía me dijo que no habría un acuerdo porque dijeron haber visto el video y estar satisfechos”, dijo Rice, quien también lamentó que Cruz no haya sido acusada a nivel federal. “Mi hijo murió con uniforme federal, lo que lo convierte en empleado federal”.

Cruz y Hodge se pelearon la tarde del pasado 2 de enero dentro de la bodega “Joe’s Deli Grocery” cuando él le lanzó una botella de plástico de jugo de limón a ella. Luego Cruz comenzó a apuñalarlo y cuando Hodge se desplomó en el suelo, ella se paró a su lado y le dijo: “Se lo merecía”, según la fiscalía.

Los oficiales de la Policía de Nueva York que respondieron a la tienda de víveres ubicada en 168 Lenox Avenue encontraron a Hodge con varias heridas de arma blanca en el torso, los brazos, la espalda y el cuello. Fue llevado a NYC Health + Hospitals/Harlem, donde lo declararon muerto.

Tras ser detenida, la acusada solicitó una resolución temprana del caso. En la audiencia del miércoles, una mujer tuvo que ser escoltada fuera por un agente del tribunal porque se puso furiosa ante la oferta. “¡Esto no es justicia!”, gritó la mujer dentro de la sala, según testigos. “¡Dijiste que te alegraba verlo morir!”, le agregó a Cruz.

El abogado defensor Mitchell Schuman no ha emitido comentarios sobre el acuerdo de culpabilidad. En la lectura de cargos a Cruz en enero había acusado a Hodge de ser el agresor, alegando que un video mostraba que él se quitó la chaqueta y la golpeó primero, lo que provocó que ella reaccionara y lo apuñalara con el cuchillo. También dijo que la víctima la insultó antes del altercado.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) publicó un comunicado en enero en el que confirmó que el empleado postal Hodge estaba asignado a Manhattan y había sido víctima de un homicidio. “USPIS considera que los asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de los empleados del servicio postal son una prioridad máxima. Estamos trabajando diligentemente con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en esta investigación”, afirmó la declaración.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). Esta semana un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de ese diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.