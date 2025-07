Lele Pons comparte su experiencia mágica y planes de maternidad

El portal “Mamás Latinas” se comunicó en exclusiva con la influencer venezolana Lele Pons, quien está en cuenta regresiva para convertirse en madre de su primera bebé, fruto de su amor con Guaynaa. Además, la sobrina del cantante Chayanne detalló cómo se ha sentido en las últimas semanas y si más adelante pretende darle un hermanito a su pequeña, ya que existe el deseo de saber si quieren ampliar la familia.

Lele detalló que ha vivido a plenitud su estado de gestación, incluso en los momentos más icónicos, como lo fue su caída el día de la revelación del sexo. Recordemos que, con el líquido que anunció que vendría una niña, ella se cayó varias veces. Sin embargo, prefirió no enfocarse en eso tras los comentarios negativos que recibió y explicó que probablemente vuelva a quedar embarazada, pero todavía no es algo que hayan planeado.

“Depende del día. Hay días que yo digo sí, hay días que yo digo: ‘Yo puedo, otro más’ y después hay otros días que yo digo: ‘I don’t know, cuando pase, que pase’. Así pasó con esta bebé, que llegó y es una bendición. Me gustaría en el futuro, pero estoy tan enfocada en esta primera y yo nunca tuve hermanas, entonces no sé, no tengo la menor idea. Él sí tuvo muchos hermanos, entonces para mí estoy muy feliz con este bebé y si viene otro u otra, estoy súper feliz también. Estoy abierta“, mencionó al medio de comunicación.

La influencer mencionó que de su madre buscará las mejores cosas para implementarlas con su hija y también evaluará todo lo que a ella no le gustó para no repetir patrones. La venezolana también agregó que evitará a toda costa darle a su pequeña cualquier tipo de tecnología para entretenerla, como celulares, tablets, entre otros.

“Amo a mi mamá y voy a buscar las cosas buenas y las cosas que no haría. Mi mamá es muy protectora y yo creo que voy a ser muy protectora, pero también voy a dejar que esté un poquito libre. No ahora, pero cuando crezca, voy a ser un poquito más liberal. Voy a dejar que tenga su espacio, pero ahí estaré siempre. No le daré un teléfono ni le permitiré que tenga redes sociales. No voy a darle iPads ni cosas para que esté en las redes sociales“, añadió.

Pons también añadió que: “Nunca me esperé sentir al bebé pateándome y yo estoy como: ‘Es que hay algo adentro de mí que me está pateando’. Es una sensación mágica, pero es como que no entiendes, es como muy raro, pero muy especial”.

