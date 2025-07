Pamela Silva habla sin tapujos sobre su vida con el padre de su hijo

La presentadora de televisión Pamela Silva se sinceró en el pódcast con Jomari Goyso y reveló detalles sobre la relación con Jordan Siberry, con quien debe mantener contacto porque es el padre de su pequeño hijo, Ford Liam. Sin embargo, explicó que ha sido un proceso algo complejo, ya que cuando estaban en ese momento de separación, los sentimientos se entrelazaron y hubo ocasiones en las que terminó siendo confuso.

“Me ha costado mucho porque yo era muy convencional. Yo quería todo perfecto, entonces cuando no se dio de esa manera, sí me costó muchísimo trabajo aceptar. Por mucho tiempo, como que si éramos pareja, no éramos pareja; es como esa mezcla de poco convencional”, le contó al experto.

Pamela detalló que, a pesar de la separación, su hijo no se ve afectado, ya que ellos, de una manera bastante madura, han sabido manejar la situación para hacerse cargo de él. Incluso en los momentos más pequeños, ambos han decidido estar ahí para él, ya que no quieren que sienta la ausencia de ninguna de las dos figuras durante su crecimiento.

“Llevamos una relación tan apegada; yo creo que eso también lo ha facilitado porque compartimos todo el tiempo con Ford, pero también ha creado una área un poco confusa. Tenemos una buena relación; los dos queremos y estamos obsesionados con Ford, que creo que es lo más importante, y para las cosas de Ford siempre estamos los dos presentes, compartimos, y la verdad, no me puedo quejar”, detalló durante la conversación.

Silva mencionó que procura mantener un perfil bajo debido a que no le gusta publicar detalles de su vida a través de las redes sociales, también considerando que Pamela es una figura pública. Sin embargo, ella siempre busca la manera de respetar su entorno, sin que él se sienta invadido e igualmente siga compartiendo los mejores momentos junto a su niño.

“Tú sabes que tenemos una muy buena relación. Yo lo mantengo privado porque él es una persona privada y tú sabes lo que a veces está bien y a veces no está bien. Él es muy privado para ciertas cosas, entonces siempre le pregunto a él, respeto su espacio y eso”, agregó durante la entrevista.

