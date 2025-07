Victoria Ruffo opina sobre la falta de pasión en nuevos actores: ¿qué ha cambiado?

La actriz Victoria Ruffo, de 63 años, tiene una amplia trayectoria artística y es reconocida por las destacadas telenovelas en las que ha trabajado en los últimos años. Uno de los proyectos más recientes que realizó fue “Corona de lágrimas”. Sin embargo, esta vez ella aprovechó para opinar sobre los nuevos actores y qué le parece el trabajo que realizan.

La mexicana explicó que ya no hacen las cosas con la misma emoción que cuando ella inició en este medio artístico y considera que los proyectos dejaron de ser como en los buenos tiempos: “Yo pienso que ahora hay menos amor por la carrera, creo que ahora es como lavar, usar y tirar, y eso es lo que veo ahora en los actores jóvenes, como que no hay esa pasión, ese amor, esas ganas de luchar por algo”, le contó a Lupita Jones en su pódcast ‘Palabra de Reina’.

La actriz detalló que siente que ahora no evalúan las cualidades artísticas del actor para saber si tiene las capacidades para obtener el papel principal de la telenovela; todo lo contrario, cree que lo hacen sin poseer las actitudes necesarias para interpretarlo: “Generalmente, ahora les dan un protagónico de la noche a la mañana y, para conseguir un protagónico, necesitas también tener detrás de ti muchas experiencias y mucho trabajo“.

Ruffo explicó que generalmente esos papeles se obtienen por la experiencia adquirida en cada telenovela que se graba, y de esa manera se logran los protagónicos: “La trayectoria implica que entres a las familias con cada proyecto poco a poco, que la gente te conozca, que la gente te quiera, que la gente admira tu trabajo, y de una sola vez no lo puedes hacer”.

Victoria también agregó que en reiteradas oportunidades se pregunta cómo esas personas han logrado estar ahí sin tener la experiencia laboral necesaria, como cuando se hacían sus tiempos, y reiteró que considera que la forma en que están escogiendo a los protagonistas definitivamente no sería la más idónea: “Yo de repente veo la tele y digo: ‘¿Y estos quiénes son?’. O sea, no los he ido viendo poco a poco entrar a mi vida, entonces de una pasada no se puede, yo siento“.

