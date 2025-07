Alexis Gutiérrez reconoce que es un sueño poder jugar en el Club América

Las Águilas del Club América están trabajando arduamente para poder tener un fuerte equipo con el que esperan volver a conquistar el título de la Liga MX para el venidero Torneo Apertura 2025, por lo siguen sumando piezas para su plantilla; el más reciente de estos fue Alexis Gutiérrez, quien llegó con el objetivo de cumplir sus sueños y poder levantar el trofeo de campeón con los azulcrema.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde destacó que poder vestir los colores de las Águilas se ha convertido en uno de los sucesos más importantes de su carrera como futbolista profesional al ser el sueño que siempre tuvo de niño; aseguró que espera poder cumplir con las exigencias de André Jardine y ser un referente dentro de la institución azteca.

“Es un sueño para mí poder estar aquí, la verdad estoy orgulloso de poder llegar a un club tan grande como es América y muy feliz de poder estar aquí”, expresó Gutiérrez.

“Tenía como 3, 4 años y estoy muy feliz de poder estar aquí con ese niño… Imagínate es un sueño hecho realidad, el poder primero jugar en Primera División y ahora jugar en el club que quería ese niño. Es un orgullo muy grande para mí y para mi familia y para todos”, agregó el jugador de las Águilas.

Para finalizar el nuevo jugador del Club América decidió enviarle un mensaje a toda la afición azulcrema que se ha encargado de cuestionar su llegada al equipo; sostuvo que hará todo lo posible para poder ganarse su cariño con su rendimiento dentro del terreno de juego y especialmente al demostrar el amor que siente por esta institución.

“Sí, obvio me motiva. Más que nada es momento de trabajar, demostrar en la cancha, venir aquí, dar todo. Vengo a entregar el alma y me motiva hacer cosas muy importantes, ganar títulos aquí, dejar huella en este equipo. Lo de la gente lo entiendo, es normal, se respeta, de mi parte me toca ser profesional y dar todo cuando me toque, apoyar al equipo y estar bien”, concluyó el jugador.

