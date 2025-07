Edson Álvarez asegura que México ganará la Copa Oro ante Estados Unidos

La selección de México se enfrentará este domingo ante el combinado nacional de Estados Unidos por el partido correspondiente a la gran final de la Copa Oro 2025 de la Concacaf y por este motivo mucho de los jugadores se mantienen confiados de poder lograr la conquista de esta competencia para revalidar su título de campeón alcanzado en el año 2023.

Uno de estos es el capitán del cuadro azteca y jugador del West Ham United de la Premier League de Inglaterra, Edson Álvarez, quien aseguró que confía plenamente en el desempeño de todos sus compañeros para poder lograr derrotar al conjunto de las barras y las estrellas y así quedarse con el bicampeonato; además de esto afirmó que el Tri ha trabajado arduamente en su preparación para ser el mejor equipo de toda la Concacaf.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que están enfocados en poder quedarse con el triunfo de este domingo en el NRG Stadium de Houston y por este motivo han aplicado diversas estrategias para frenar a Estados Unidos dentro del terreno de juego.

Édson Álvarez dedicó su gol a la gente de Los Ángeles. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“Cómo no lo voy a imaginar (levantar la Copa Oro como en otras ediciones lo han hecho Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Rafael Márquez), es algo que es difícil de explicarlo, no quiero tenerlo tanto en mente hasta que la tenga en mis manos. Claramente me imagino ese momento, me imagino estar disfrutando con mis compañeros y dándole una alegría más a nuestra gente”, expresó Álvarez.

Apuesta por el Mundial

Para finalizar Edson Álvarez aseguró que esta competencia ha servido de mucho para poder conocer las fortalezas y debilidades de la selección mexicana para lo que será su participación en el Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; por este motivo confía en que puedan hacer historia y alcanzar así el mejor resultado dentro de Copas del Mundo de todos los tiempos.

“Todos nos han visto, cómo vienen los jóvenes atrás haciendo las cosas muy bien tanto en selección como en sus equipos, falta un año, ojalá todos podamos seguir o manteniendo ese nivel o mejorándolo que es lo ideal para la Selección. El Mundial en casa es algo que ilusiona mucho, tienes a tu gente y vas a estar frente a no sé cuántas personas jugando en el Azteca y es para ponerte a pensar y darlo todo”, detalló.

“Lo único que podría decir es que se rodeen de gente buena, que los impulsen a seguir creciendo. Llevo varios años en Europa, vengo acá y veo la calidad de los chicos y sin duda alguna los veo jugando allá”, concluyó Edson Álvarez en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Juan Carlos Osorio revela detalles sobre la fractura de la selección mexicana en 2018

–Pollo Briseño lanza dura crítica contra los jugadores que se quejan por la gran cantidad de juegos

–Aaron Ramsey llena de elogios la carrera de Carlos Vela