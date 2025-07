El croata Ivan Rakitic anunció su retiro del fútbol y cierra una carrera de leyenda

El mediocampista croata Ivan Rakitic decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional a los 37 años, cerrando su trayectoria en el HNK Hajduk Split, equipo de su país natal.

Mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, el exjugador de la selección croata comunicó su adiós definitivo a las canchas, dejando atrás una carrera brillante.

Rakitic pasará ahora a desempeñarse en funciones directivas, abriendo una nueva etapa en su vida vinculada al fútbol desde otra perspectiva.

“Fútbol, ​​me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías y lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego, porque sé que aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí”, dijo el deportista en el video.

Una carrera de leyenda

En España, Rakitic dejó una huella imborrable, especialmente en el Sevilla y el FC Barcelona. En el conjunto andaluz disputó dos etapas, siendo capitán en ambas. Su compromiso, carácter y liderazgo lo convirtieron en un referente para la afición sevillista, con la que celebró dos títulos de Europa League (2014 y 2020). En total, jugó 323 partidos con el club, anotando 51 goles.

En 2014, el Sevilla lo traspasó al Barcelona por 18 millones de euros. En el Camp Nou, Rakitic vivió los años más gloriosos de su carrera, formando parte de uno de los equipos más exitosos del club catalán. En sus seis temporadas con los blaugranas conquistó 13 títulos: cuatro Ligas, una Champions League, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Además de su palmarés, Rakitic disputó 308 partidos, marcó 36 goles y dio 40 asistencias. Se convirtió en el cuarto extranjero con más apariciones en la historia del club.

En su regreso a Sevilla, el croata contribuyó en la conquista de la Europa League en 2020, sumando su último título con los hispalenses antes de despedirse en enero de 2024 para partir al Al Shaab del fútbol saudí. En su último año como profesional decidió ponerse a las órdenes del Hajduk Split en su natal Croacia.

Pilar en la época dorada de Croacia

A nivel internacional, Rakitic también fue protagonista de una de las etapas más brillantes de la selección croata. Formó una inolvidable dupla en el mediocampo junto a Luka Modric, liderando al equipo a logros históricos: subcampeón del mundo en Rusia 2018, tercer lugar en Qatar 2022 y subcampeón de la UEFA Nations League en 2023. Rakitic defendió la camiseta nacional en 106 ocasiones.

