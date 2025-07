Chicharito Hernández sobre Chivas: “Ya no quiero gritar solo goles”

El icónico delantero mexicano y actual figura de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se mostró enfocado en tener un mejor papel con el equipo en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX de cara a lo que será su debut el próximo 19 de julio contra el Club León, por lo que considera que es momento de darle una nueva perspectiva ganadora al club para finalmente levantar ese trofeo de campeón que les ha sido esquivo estos años.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram el máximo goleador histórico de la selección mexicana afirmó que ya cambió de mentalidad al enfrentar los últimos años de su carrera como jugador profesional y es por este motivo que no solo desea celebrar goles, sino también títulos para consolidar la gran carrera que ha cosechado y con la que ha podido militar enn algunos de los mejores clubes del planeta.

“Hoy ya no quiero gritar solo goles, quiero gritar mis emociones, mis procesos, mis errores y mi crecimiento. Hoy juego diferente, no solo para ganar, sino para sentir. Porque cuando te reencuentras contigo mismo, no hay ningún gol que se compare con eso”, expresó Chicharito Hernández en el video compartido a través de su cuenta en la red social Instagram.

Javier Chicharito Hernández. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

“Grité más goles que emociones y por eso me perdí un rato de mí mismo. Celebré más veces con el público que conmigo mismo. Llegó un momento donde no sabía si seguía corriendo por pasión o por no decepcionar. Me convertí en el Chicharito antes de entender bien quién era Javier”, agregó el atacante.

Para finalizar el jugador azteca resaltó que aprendió tarde que el aplauso del público no lo era todo dentro del fútbol, por lo que espera poder encontrar eso que lo hace feliz como futbolista para poder tener más éxitos dentro del terreno de juego.

“Cuando todo el mundo te aplaude, te dejas de preguntar cómo te sientes. Así entre estadios llenos y expectativas ajenas, me fui perdiendo de mí mismo. No lo digo con tristeza, lo digo con total verdad”, concluyó la estrella de Chivas de Guadalajara que espera poder tener un mejor rendimiento que durante el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

