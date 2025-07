Michael Douglas asegura que no tiene intención de volver a la actuación

El actor Michael Douglas aseveró que no tiene intenciones de volver a hacer películas tras 60 años de carrera en la industria cinematográfica.

Según informa Variety, el actor habló sobre su futuro en la actuación en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary (República Checa). El actor aseguró que “no tiene intención” de volver a hacer películas aunque es cauteloso al hablar de un retiro definitivo.

El actor de 80 años aseguró que dejó de trabajar hace varios años ya que consideró que debería tomarse una pausa tras décadas de trabajo arduo. Sin embargo, no descarta volver a la actuación si “algo especial” surgiera.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set. No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería”, ha asegurado

Douglas se encontraba en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary para celebrar el medio siglo de Alguien voló sobre el nido del cuco. Actualmente está involucrado en el desarrollo de una “pequeña película independiente” para la cual aún busca un guion satisfactorio

El actor también abordó detalles sobre su lucha contra el cáncer y aseguró que tuvo suerte de no haber sido sometido a cirugía ya que lo habría limitado en su carrera.

“Seguí el programa, que incluía quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte. La cirugía me habría impedido hablar y me habrían extirpado parte de la mandíbula, lo cual habría sido una limitación como actor”, indicó.

En otro orden de ideas el actor habló sobre la situación política de Estados Unidos, asegurando que con el gobierno actual el país se está acercando a la autocracia. “En general, lo veo como el hecho de lo valiosa que es la democracia, de lo vulnerable que es y de cómo siempre debe protegerse. Yo mismo estoy preocupado, nervioso y creo que es responsabilidad de todos cuidarnos”, ha indicado.

